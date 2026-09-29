OPPO K14 Plus Tanıtıldı! 144Hz AMOLED Ekran ve Dahası

OPPO yeni bir Android telefon tanıttı. Böylece K14 Plus'ın özellikleri ve fiyatı belli oldu. 6 GB ve 8 GB olmak üzere iki farklı RAM seçeneği sunan telefon, yüksek yenileme hızı ve yüksek çözünürlüklü AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor. Bu arada cihazda MediaTek tarafından geliştirilen sekiz çekirdekli orta segment bir işlemci mevcut.

OPPO K14 Plus'ın Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Çözünürlüğü: 1272 x 2772 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 144Hz

Ekran Parlaklığı: 3600 nit

İşlemci: Dimensity 7360 Max

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB / 256 GB

Ana Kamera: 50 MP (f/1.8)

Derinlik Sensörü: 2 MP (f/2.4)

Ön Kamera: 16 MP (Sony IMX480, f/2.4)

Batarya: 8000 mAh

Hızlı Şarj: 45W

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı ColorOS 16

Suya ve Toza Dayanıklılık: IP68, IP69 ve IP69K sertifikaları

Boyut: 162,6 x 77,6 x 8,4 mm

Ağırlık: 207 gram

OPPO K14 Plus'ın Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, AMOLED ekran üzerinde 1272 x 2772 piksel çözünürlük, 144Hz yenileme hızı ve 3600 nit parlaklık sunuyor. Bu parlaklık, ekranın güneş ışığı altında bile rahatça görülebilmesine imkân tanıyor. 144Hz yenileme hızı sayesinde ise akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin menüler arasında gezerken bile bu hissediliyor.

AMOLED ekran siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu ekran ayrıca çok canlı renklere sahip. Bu da film ve dizi izlemeyi çok keyifli hâle getiriyor. Bu arada OPPO K14'te 6,75 inç ekran boyutu, 720 x 1570 piksel çözünürlük, IPS LCD ekran, 120Hz yenileme hıız ve 1125 nit parlaklık tercih edilmişti.

OPPO K14 Plus'ın İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 7360 Max işlemcisinden alıyor. Orta segmentte konumlanan işlemcide 2.5 GHz hızında çalışan dört çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan dört çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut. Bu işlemci, MediaTek tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. 4 nm işlemci, 6 nm ve daha yüksek nm değerine sahip işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

OPPO K14 Plus'ın Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.8 diyafram açıklığına sahip ana kamera ve 2 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip derinlik sensörü mevcut. Ön yüzeyde ise 16 megapiksel çözünürlüğünde f/2.4 diyafram açıklığına sahip Sony IMX480 kamera yer alıyor. Bu arada cihaz 4K video kaydı desteğine sahip.

OPPO K14 Plus Türkiye'de Satılacak mı?

Türkiye'de Reno 15 Pro 5G ve Find X9 Pro dahil olmak üzere OPPO'nun pek çok telefonu satılıyor ancak K14 satılmıyor. Dolayısıyla K14 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin düşük olduğunu söylemek mümkün. K14 Plus'ın Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı.

OPPO K14 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 312 dolar (15.286 TL)

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 312 dolar (16.854 TL)

8 GB RAM ve 256 GB Depolama: 312 dolar (18.375 TL)

Editörün Yorumu

OPPO K14 Plus'ın batarya kapasitesinden ekran özelliklerine kadar birçok bakımdan oldukça iddialı bir model olduğunu düşünüyorum. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. 144Hz yenileme hızı da önemli bir avantaj çünkü akıcı ekran deneyimi elde ediliyor. Örneğin 60Hz yenileme hızına sahip telefondan 120Hz yenileme hızına sahip telefona geçtiğimde aradaki farkı belirgin şekilde hissetmiştim.