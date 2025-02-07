Google Haritalar Türkiye'de En Çok İncelenen Yerleri Açıkladı!

ABD merkezli teknoloji devi Google, ilk etapa bir arama motoru olarak dünya sahnesine çıksa da her geçen gün büyüdü ve bugün milyarlarca kişinin günlük hayatta pek çok kez kullandığı dijital hizmetlerin bir çatısı haline geldi. Bu hizmetlerden Google Haritalar, şüphesiz günlük hayatta seyahat ederken, işletme ararken ve deneyimlerimizi paylaşırken en çok kullandığımız platformlardan bir tanesi.

7 Şubat 2005 tarihinde kullanıma sunulan Google Haritalar, bugün 20. yılını kutlarken hem dünyada hem de ülkemizde oldukça büyük bir kitleye hitap ettiğini göz önüne seren paylaşımlara imza attı. Dünya genelinde kullanıcıların en çok incelediği lokasyonları listeyen platform, Türkiye'deki kullanıcıların Google Haritalar'da en ziyaret ettiği yerleri de gün yüzüne çıkardı.

Google Haritalar'da En Çok İncelenen Yer Galata Kulesi Oldu

Google bünyesinde geliştirilen ünlü navigasyon uygulaması, 20. yılına özel olarak dünyanın dört bir yanında en çok incelenen mekanları belirleyerek kullanıcıların ziyaret etmeyi ve bilgi almayı amaçladığı lokasyonlara özel bir liste yayınladı.

Ülkemize de özel listeler yayınlayan Google, Türkiye'nin 15 farklı şehrinde yer alan toplam 60 mekanı 20.yıldönümü için hazırladığı listelere dahil etti. Firma, Türkiye için en çok incelenen mekanlarla birlikte en çok ziyaret edilen park ve müzeleri de listeledi. Listelere göre en çok incelenen mekan Galata Kulesi olurken, park ve müzeler arasında sırasıyla Gülhane Parkı ve Topkapı Sarayı Müzesi'nin öne çıktığı görülüyor.

En çok İncelenen Ünlü Mekanlar

• Galata Kulesi, İstanbul

• Anıtkabir, Ankara

• Yerebatan Sarnıcı, İstanbul

• Pamukkale Travertenleri, Denizli

• Taksim Meydanı, İstanbul

• Manavgat Şelalesi, Antalya

• Side Antik Kenti, Antalya

• Apollon Tapınağı, Antalya

• Koza Han, Bursa

• Düden Şelaleleri, Antalya

• Pierre Loti Tepesi, İstanbul

• Efes Antik Kenti, İzmir

• Çanakkale Şehitler Anıtı, Çanakkale

• Kemeraltı Çarşısı, İzmir

• İzmir Tarihi Asansör, İzmir

• İnkaya Tarihi Çınar Ağacı, Bursa

• Beyazıt Meydanı, İstanbul

• Eski Foça Sahili, İzmir

• Damlataş Mağarası, Antalya

• Tophane Saat Kulesi, Bursa

En Çok İncelenen Parklar

• Gülhane Parkı, İstanbul

• İBB Emirgan Korusu, İstanbul

• Güvenpark, Ankara

• Saklıkent Milli Parkı, Antalya

• Yıldız Parkı, İstanbul

• Trabzon Meydan Parkı, Trabzon

• Aşağı Düden Şelalesi, Antalya

• Gençlik Parkı, Ankara

• İzmir Kordon Alsancak, İzmir

• Konya Tropikal Kelebek Bahçesi, Konya

• Uludağ Milli Parkı, Bursa

• Kuğulu Park, Ankara

• Bahçeşehir Göleti, İstanbul

• Caddebostan Sahili, İstanbul

• Kültürpark, İzmir

• Karaalioğlu Parkı, Antalya

• Kültür Parkı, Bursa

• Maltepe Sahil Parkları, İstanbul

• Kyoto Japon Parkı, Konya

• Beylikdüzü Yaşam Vadisi, İstanbul

En çok incelenen müzeler

• Topkapı Sarayı Müzesi, İstanbul

• Mevlana Müzesi, Konya

• Miniatürk, İstanbul

• Rahmi M. Koç Müzesi, İstanbul

• Göbeklitepe, Şanlıurfa

• Zeugma Mozaik Müzesi, Gaziantep

• Göreme Açık Hava Müzesi, Nevşehir

• İstanbul Arkeoloji Müzeleri, İstanbul

• Efes Arkeoloji Müzesi, İzmir

• Beylerbeyi Sarayı, İstanbul

• Harbiye Şelalesi, Hatay

• Kaymaklı Yeraltı Şehri, Nevşehir

• Ulucanlar Cezaevi Müzesi, Ankara

• Atatürk Köşkü, Trabzon

• Panorama 1453 Tarih Müzesi, İstanbul

• Anadolu Medeniyetleri Müzesi, Ankara

• Antalya Arkeoloji Müzesi, Antalya

• Altınköy Açık Hava Müzesi, Ankara

• Hierapolis (Pamukkale) Örenyeri, Denizli

• Bandırma Vapuru, Samsun

Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Siz Google Haritalar'da en çok hangi yerleri inceliyorsunuz? Yorumlarda buluşalım...