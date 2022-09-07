Google Haritalar'ın Yeni Özelliği Yakıtta Tasarruf Etmenizi Sağlıyor

Google Haritalar, tüm Avrupa'ya çevre dostu rotalar gelirken, aracınızın motor türünü belirtirseniz artık mümkün olan "yakıt açısından en verimli rotayı" sağlayabilecek.

Google, bu yılın başlarında Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Almanya için daha az yakıt tüketen yolları vurgulamak için Haritalar'da çevre dostu yönlendirmeyi başlattı. Uygulamada "varış saatleri benzer olduğunda", "yakıt açısından en verimli" olacak yolda yaprak rozeti görünür. Seçim hakkında daha fazla ayrıntı görebilir ve kısa bir açıklama bile alabilirsiniz.

Çevre Dostu Yönlendirme Yakında Tüm Dünya'da Kullanıma Açılacak

Bu özellik, her zaman en hızlı seçeneği kullanmak isteyenler için yol tarifi sayfasındaki "Rota seçenekleri"nin menüsünden devre dışı bırakılabilir. Bu yeni özelliğin, ABD ve Kanada'da piyasaya sürülmesinden bu yana yarım milyon metrik tondan fazla karbon emisyonunun ortadan kaldırılmasına yardımcı olduğu tahmin ediliyor. Bu, 100.000 yakıt tabanlı arabayı yoldan çıkarmaya eş değer.

Çevre dostu yönlendirme, bugünden itibaren Avrupa genelinde yaklaşık 40 ülkeye yayılıyor. Özelliğin gelmesiyle birlikte motor türünüzü belirterek Google Haritalar'ın çevre dostu rotasını daha da yakıt verimli hâle getirebilirsiniz. Seçenekler arasında gaz veya benzin, dizel, hibrit veya elektrikli araç (EV) bulunuyor. Bu özellik önümüzdeki haftalarda Amerika Birleşik Devletleri, Kanada ve Avrupa'da kullanıma sunulacak ve "Rota seçenekleri"ne gidip bir "Motor türü" eklenerek erişilebilir.

Google bu seçimin önemini şöyle ifade ediyor: "Örneğin dizel motorlar genellikle benzinli veya gazlı motorlardan daha yüksek hızlarda daha verimliyken, hibrit ve elektrikli araçlar dur-kalk trafikte daha iyi performans gösterir."