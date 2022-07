Google Keep'in Yeni Özelliği Kullanıcıları Sevindirecek Cinsten

Google, Keep uygulamasına kullanıcıların seveceği yeni bir özellik getiriyor. Kullanıcılar, Google Keep'te kayıtlı resimleri üçüncü parti uygulamalara sürükleyip bırakabilecek. Yeni özellik Android kullanıcılarına geliyor ve aynı zamanda Android akıllı telefonlarında veya tabletlerinde sık sık çoklu görev yapanlar için de faydalı bir özellik olacak.

Bir Workspace blog gönderisinde Google, Keep uygulamasından bir e-posta uygulamasına sürükleyerek resimlerin nasıl ekleneceğini gösterdi. Eylem, Keep uygulamasından çekilen ve başka bir uygulamaya ek olarak eklenen bir resmi görebildiğimiz bölünmüş ekran modunda gerçekleştiriliyor.

Kullanıcılar Google Keep'in Yeni Özelliğinden Memnun

Yeni özelliğin kullanıcılar tarafından ilk yorumu oldukça sorunsuz çalıştığı yönünde. 9to5Google, Android sistem düzeyinde, sürükle ve bırak özelliğinin Android 10'dan beri tam olarak çalışır hâlde bir süredir mevcut olduğunu öne sürüyor. Çoklu görev özelliğini daha önce Google Fotoğraflar ve Dosyalar uygulamalarında da görmüştük.

Raporda ayrıca yeni özelliğin Android tabletlerde ve Pixel telefonlarda iyi çalıştığı belirtiliyor. Bu özellik, Android 5.22.242.00.90 sürümünde Google Keep'e sunuluyor.

Google Keep, metinlerden, not alma listelerinden, hatırlatıcılardan ve resimlerden içerik kaydetmek için en iyi not alma uygulamalarından biri. Chrome uzantısı, görüntüleri web'den kaydetmeye de yardımcı oluyor. Bu sayede yeni gelen özellik ekstra bir kolaylık daha sağlamış olacak.