Google'ın Telefonlarını Tamir Etmek Kolay Mı?

Google geçtiğimiz ay Pixel 10 ailesini duyurdu. Telefonları parçalarına ayırarak tamir edilebilirlik skorlarını belirleyen iFixit, Google Pixel 10'u mercek altına aldı. Bu söküm videosunda bataryanın çekme şeritleriyle çıkarıldığı görülüyor. Bataryayı sökmek en kolay işlem olmasa da, bu alanda en kötü örneklerden biri de değil.

Google Pixel 10 Parçalarına Ayrıldı!

Alt kısımda modüler ve kolayca değiştirilebilen bir şarj portu bulunuyor. Ancak anakarta ulaşmak kamera modülü nedeniyle biraz daha zahmetli. Telefona güç veren ve Google tarafından geliştirilen Tensor G5 işlemci anakart üzerinde ilk dikkat çeken detay oluyor.

Ekranı sökmek pek kolay değil, çünkü oldukça güçlü bir yapıştırıcı ile sabitlenmiş. PixelSnap, Apple’ın MagSafe’inde olduğu gibi mıknatıslar kullanıyor ve bu da Pixel 10 serisinin öne çıkan yeniliklerinden biri olarak dikkat çekiyor.

Sonuç olarak Pixel 10, onarılabilirlik açısından 10 üzerinden 6 puan aldı. Burada 10 en kolay onarılabilir, 0 ise en zor onarılabilir cihazı temsil ediyor. Arka camın kolayca çıkabilmesi, iç düzenin temiz olması, çoğu amiral gemisi telefona kıyasla daha az vida kullanılması ve tüm vidaların aynı T3 Torx Plus modeli olması övgü aldı.

Modüler USB-C kartı tamir edilebilirlik açısından en büyük artılar arasında yer alıyor. Ancak batarya ve ekran güçlü bir şekilde yapıştırıldığı için dikkatli bir şekilde sökülmesi gerekiyor.