Rockstar Games’ten GTA 6 İçin Radikal Karar! Oyun Devi Vitesi Artırdı

Rockstar Games'in merakla beklenen yeni oyunu GTA 6 için aylar süren bekleyiş sürüyor. 2022'de geliştirilme aşamasında olduğu doğrulanan oyunla ilgili o zamandan bu yana iki fragman yayınlandı ve pek çok açıklama yapıldı. Bu doğrultuda gözler, çıkış tarihi olarak işaret edilen kasım ayına çevrilmiş durumda.

Tabii bu süreçte yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Kısa süre önce GTA 6 ön sipariş tarihi ile ilgili bir iddia ortaya atılmıştı. Şimdi ise Rockstar Games'in oyunun sızdırılmasını önlemek adına önemli bir adım atmaya hazırlandığı öne sürüldü. Peki şirket ne yapacak? İşte ayrıntılar...

Rockstar Games, GTA 6 Sızıntılarını Nasıl Önlemeyi Planlıyor?

Bilindiği üzere Rockstar Games, yeni oyunlarını oyun içerik üreticilerine çıkış tarihinden kısa süre önce dijital veya fiziksel kopyalar halinde gönderiyor ve editörlerin oyunu erkenden deneyimlemesini sağlıyor. Buradaki amaç ise inceleme videolarının ve ilk yorumların oyun satışa çıktığı anda yayınlanmasını sağlamak. Böylece satın alma konusunda kararsız kalan oyuncuların incelemelerden etkilenerek oyuna yönelmesi hedefleniyor.

Tabii firma bu süreçte editörleri oldukça sıkı şekilde takip ediyor. Medya dünyasında ambargo olarak bilinen sistem nedeniyle içerik üreticileri, Rockstar izin verene kadar oyunla ilgili hiçbir detay paylaşamıyor. Buna ekran görüntüleri, videolar ve hikâye detayları da dahil. Ambargo kurallarını ihlal eden yayıncılar ise gelecekte şirketle çalışma fırsatını kaybedebiliyor.

Şimdi ise Rockstar Games’in bu güvenlik sürecini bir adım daha ileri taşımaya hazırlandığı iddia ediliyor. Gelen bilgilere göre şirket, GTA 6 için editörlere oyun göndermeyi tamamen bırakabilir. Peki içerik üreticileri oyunu nasıl inceleyecek? İddiaya göre editörler, oyunu yalnızca Rockstar Games tarafından hazırlanan özel kapalı alanlarda deneyimleyebilecek.

Böylece editörlerin oyunu kendi konsollarına veya bilgisayarlarına yüklemesine izin verilmeyecek. İnceleme süreci tamamen Rockstar çalışanlarının gözetiminde gerçekleşecek. Bu sayede şirket oyunla ilgili detayların internete sızmasını önlemeyi hedefliyor.

Rockstar Games, GTA 6 İçin Neden Ek Güvenlik Önlemi Alıyor?

Rockstar Games’in GTA 6 için ekstra güvenlik önlemleri almaya hazırlanmasının en büyük nedeni geçmişte yaşanan büyük sızıntılar olarak görülüyor. Özellikle 2022 yılında internete düşen GTA 6 geliştirme görüntüleri oyun dünyasında büyük ses getirmişti. Rockstar Games ise bu olayın ardından resmi açıklama yaparak oyunun geliştirme aşamasında olduğunu beklenenden daha erken doğrulamak zorunda kalmıştı. Bu nedenle şirketin GTA 6 sürecinde her şeyi tamamen kontrol altında tutmak istediği düşünülüyor.

Şirketin bir diğer amacı ise hikâye detayları, oynanış mekanikleri ve oyun içeriklerinin çıkış öncesinde ortaya çıkmasını engellemek. Çünkü GTA 6 yalnızca oyun dünyasının değil, aynı zamanda eğlence sektörünün en büyük projelerinden biri olarak görülüyor. Bu nedenle yaşanacak en küçük sızıntı bile milyonlarca oyuncuya ulaşabiliyor.

Üstelik erken yayılan bilgiler oyunculardaki merak duygusunu ve çıkış heyecanını azaltabiliyor. Bu durum da doğrudan oyunun satış rakamlarını etkileyebiliyor.

GTA 6 Çıkış Tarihi Ne Zaman?

Rockstar Games tarafından yapılan resmi açıklamaya göre GTA 6’nın 19 Kasım 2026'da piyasaya sürülmesi planlanıyor. Oyun ilk etapta PlayStation 5 ve Xbox Series X/S platformları için çıkış yapacak. PC sürümünün ise daha sonraki bir tarihte yayınlanması bekleniyor. Bu noktada 2027 yılı işaret ediliyor.

Editörün Yorumu

Bence Rockstar Games’in aldığı bu karar pek de şaşırtıcı değil. Çünkü GTA 6 yalnızca bir oyun değil, yıllardır milyonlarca oyuncunun beklediği dev bir eğlenc projesi hâline gelmiş durumda. Ayrıca firmanın 2022'deki sızıntıdan bir ders aldığını düşünüyorum. Bu nedenle oldukça temkinli ilerliyor.

Ancak bu durum bazı tartışmaları beraberinde getirebilir. Çünkü oyunu yalnızca Rockstar'ın kendi ortamında deneyimlemek editörlerin inceleme sürecindeki özgünlüğünü bir miktar azaltabilir. Yani kötü olan bir şeye kötü demeyebilirler ve eleştirilecek noktalardan bahsedemeyebilirler. Bunu hep birlikte göreceğiz.