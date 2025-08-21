12 GB RAM'li Google Pixel 10 Tanıtıldı! 120Hz Ekrana Sahip

Gogole kısa süre önce Pixel serisinin yeni modelini tanıttı. Pixel 10 olarak isimlendirilen telefon 12 GB RAM, 120Hz yenileme hızı ve güçlü işlemcisiyle öne çıkıyor. Google'ın yeni Android telefonu için 799 dolar (32.708 TL) başlangıç fiyat etiketi belirlendi.

Google Pixel 10 Özellikleri

6,3 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Google Pixel 10, OLED ekran üzerinde 1080 x 2424 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 422 PPI piksel yoğunluğu sunuyor. Telefon Corning Gorilla Glass Victus 2 ekran koruma teknolojisini destekliyor.

204 gram ağırlığındaki telefon gücünü Google Tensor G5 işlemcisinden alıyor. Yeni katlanabilir telefon Google Pixel 10 Pro Fold'da da aynı işlemci yer alıyor. Google Pixel 9 serisi için ise Tensor G4 işlemcisi tercih edilmişti.

Ekran altı parmak izi sensörünün yer aldığı telefonda 12 GB RAM bulunuyor. Depolama tarafında ise 128 GB ve 256 GB olmak üzere iki farklı seçenek mevcut. 4.970 mAh batarya kapasitesine sahip telefon 30W hızlı şarj teknolojisini destekliyor.

Telefonun arka tarafında 48 megapiksel çözünürlüğünde f/1.7 diyafram değerine sahip OIS destekli ana kamera, 13 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip ultra geniş açılı akmera ve 10.8 megapiksel çözünürlüğünde f/3.1 diyafram değerine sahip telefoto kamera bulunuyor.

Ön yüzeyde 10.5 megapiksel çözünürlüğünde f/2.2 diyafram değerine sahip kamera yer alıyor. Ön ve arka kameralar 4K çözünürlükte video kaydı yapabiliyor. Stereo hoparlörlere sahip telefon telefon 152,8 x 72 x 8,6 mm boyutlarında.

Android 16 işletim sistemi ile kutudan çıkan telefon 7 yıl boyunca güncelleme desteği alacak. Pixel 10'da IP68 sertifikası bulunuyor. Bu sertifika, telefonun belirli seviyeye kadar suya ve toza karşı dayanıklı olmasını sağlıyor.

Google Pixel 10 Fiyatı

Google Pixel 10'un 12 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü için 799 dolar (32.708 TL), 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü için 899 dolar (36.801 TL) fiyat etiketi belirlendi.