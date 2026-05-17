Bilim Kurgu Temalı Rol Yapma Oyunu Aşırı Ucuzladı!

Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Akıllı Özetleme Bu içeriği saniyeler içinde ChatGPT ile özetleyin.

Steam oyuncuları sevindiren indirim kampanyalarına bir yenisini daha ekledi. Platform son olarak bilim kurgu türünü seven oyuncular için bir oyunda büyük bir indirime gitti. Peki indirime giren oyunun ismi ne ve kampanya ne zamana kadar sürecek? İşte merak edilen detaylar!

The Surge 2 Steam'de Ne Kadar Oldu?

The Surge 2 kısa bir süre önce Steam’de yüzde 90 indirime girdi. Kampanya kapsamında oyunun fiyatı 20,99 dolardan (955 TL) 2,09 dolara (95 TL) kadar düştü. Öte yandan indirimin 31 Mayıs akşamına kadar devam edeceğini belirtelim. Yani oyunu satın alıp almamaya karar vermek için yaklaşık 14 günlük bir süre bulunuyor.

The Surge 2 Nasıl Bir Oyun?

The Surge 2, 2019 yılında piyasaya sürülen ve bilim kurgu evreninde geçen bir üçüncü şahıs aksiyon RPG oyunu diyebiliriz. Oyun, robotların ve yapay zekanın kontrolündeki Jericho adlı şehirde geçiyor. Bu yapımda şehri işgal eden düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışırken, dövüşlerde rakiplerin vücut parçalarını keserek elde ettiğiniz ekipmanlarla karakterinizi geliştirebiliyorsunuz.

The Surge 2 Türkçe Desteği Var mı?

The Surge 2'nin Steam sayfasına baktığımızda maalesef Türkçe desteğinin olmadığını görüyoruz. Yani oyunu satın alıp yüklediğinizde arayüzü, seslendirmeleri ve altyazıyı İngilizce dilinde deneyimleyebileceksiniz. Yani yapımda ufak bir dil bariyerinin olduğunu söyleyebiliriz.

The Surge 2 Sistem Gereksinimleri Neler?

Minimum Gereksinimler:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

İşlemci: AMD FX-8320 (3.5 GHz) veya Intel i5-4690K (3.5 GHz)

Bellek: 8 GB RAM

Ekran Kartı: 2 GB ve üzeri – AMD Radeon R9 280 veya NVIDIA GeForce GTX 950

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB boş alan

Ek Notlar: Vulkan uyumlu ekran kartı gerekir; çevrimiçi özellikler için internet bağlantısı gerekli

Önerilen Gereksinimler:

64-bit işlemci ve işletim sistemi gerekir

İşletim Sistemi: Windows 7/8/10 (64-bit)

İşlemci: AMD FX-8370 (4.0 GHz) veya Intel Core i7-3820 (3.6 GHz)

Bellek: 16 GB RAM

Ekran Kartı: 6 GB ve üzeri – AMD Radeon RX Vega 56 veya NVIDIA GeForce GTX 980 Ti

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 20 GB boş alan

Ek Notlar: Vulkan uyumlu ekran kartı gerekir; çevrimiçi özellikler için internet bağlantısı gerekli

Editörün Yorumu

Bilim kurgu temalı oyunlara karşı bir ilgim var diyebilirim. Bu nedenle The Surge 2 fazlasıyla ilgimi çekmeyi başardı. Özellikle robot istilasını konu alan yapısı, karakter geliştirme sistemi ve çok da hantal olmayan oynanış mekanikleri nedeniyle indirimi değerlendirme kararı aldığımı söyleyebilirim.