A101'de PlayStation 5, iPhone 16 ve iPhone 15 Plus Satılıyor

A101 marketlerde akıllı telefonlardan oyun konsoluna kadar çeşitli teknolojik cihazlar satılıyor. Bunlar arasında PlayStation 5 Slim iPhone 15 Plus, iPhone 16, iPhone 14, Samsung Galaxy S25 Ultra, Galaxy Z Flip 7, Galaxy S26+, Galaxy A17, Galaxy A36, Galaxy A56, Galaxy A57, Redmi Note 14, Redmi 15C ve Realme 12 Lite yer alıyor

A101'de PlayStation 5'in Fiyatı Ne Kadar?

A101 marketlerde 14 Mayıs 2026 itibarıyla PlayStation 5 Slim satılmaya başlandı. PlayStation 5 Slim'in dijital sürümü, A101'de şu anda 34 bin 999 TL fiyat etiketiyle satılıyor. Konsolun yanında bir adet DualSense isimli kontrolcü de bulunuyor.

A101'de iPhone 16'nın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 16'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 59 bin 499 TL'ye satılıyor. Gücünü A18 işlemcisinden alan telefonda 8 GB RAM bulunuyor. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip cihaz, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1179 x 2556 piksel çözünürlük sunuyor. Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera mevcut.

A101'de iPhone 14'ün Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 14'ün 256 GB depolama alanına sahip sürümü 49 bin 999 TL satılacak. 6,1 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1170 x 2532 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü Apple A15 Bionic işlemcisinden alan telefonda 6 GB RAM yer alıyor. Telefonun arka yüzeyinde 12 megapiksel ana kamera ve 12 megpaiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel ön kamera mevcut.

A101'de iPhone 15 Plus'ın Fiyatı Ne Kadar?

iPhone 15 Plus'ın 512 GB depolama alanına sahip sürümü 74 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,7 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, Super Retina XDR OLED ekran üzerinde 1290 x 2796 piksel çözünürlük sunuyor. Gücünü A16 Bionic işlemcisinden alan cihazda 6 GB RAM bulunuyor. Telefonun arka yüzeyinde 48 megapiksel çözünürlüğünde ana kamear, 12 megapiksel çözünürlüğünde ultra geniş açılı kamera mevcut. Ön yüzeyde ise 12 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor.

A101'de Samsung Telefonların Fiyatı Ne Kadar?

Galaxy S25 Ultra'nın 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 75 bin 999 TL, 12 GB RAM ve 512 GB depolama alanına sahip sürümü ise 79 bin 999 TL'ye satılıyor. 6,9 inç ekran büyüklüğüne sahip olan telefon, Dynamic AMOLED 2X ekran üzerinde 1440 x 3120 piksel çözünürlük ve 120Hz yenileme hızı sunuyor.

Galaxy Z Flip 7'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü 64 bin 999 TL, Galaxy S26+'ın 256 GB depolama alanına sahip sürümü 70 bin 499 TL, Galaxy A17'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 999 TL, Galaxy A36'nın 256 GB depolama alanına sahip sürümü 20 bin 999 TL, Galaxy A56'nın 128 GB depolama alanına sahip sürümü 22 bin 999 TL, Galaxy A57'nin 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 32 bin 499 TL'ye satılıyor.

A101'de Realme ve Xiaomi Telefonların Fiyatı Ne Kadar?

Redmi Note 14'ün 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü 11 bin 999 TL, Redmi 15C'nin 6 GB RAM ve 128 GB depolama alanına sahip sürümü 8 bin 999 TL, Realme 12 Lite'ın 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip sürümü ise 8 bin 999 TL'ye satılıyor.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.

