Samsung'un Orta Segment Telefonu İçin Geri Sayım! 8 GB RAM'i Var

Samsung'un geçtiğimiz günlerde performans testlerine giren yeni akıllı telefonu Galaxy M47 kısa bir süre önce önemli bir eşiği daha aşmayı başardı. Bu gelişme cihazın çok yakında tanıtılacağının bir göstergesi diyebiliriz. İşte Galaxy M47 ile ilgili tüm bilinenler.

Galaxy M47 BIS Sertifikası Aldı

Galaxy M47 kısa bir süre önce SM-M476B/DS model numarasıyla BIS sertifikası aldı. Bu gelişme cihazın herhangi bir özelliğini doğrudan doğrulamasa da tanıtımın yaklaştığına işaret ediyor diyebiliriz. Bunun yanında telefonun daha önce Geekbench testlerine girmiş olması sayesinde bazı özellikleri hakkında da fikir sahibi olabiliyoruz.

Galaxy M47 Özellikleri Neler Olacak?

Geekbench testlerine göre yaklaşan Galaxy M47'de Qualcomm'un Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi mevcut olacak. Halihazırda Galaxy A36 5G, POCO M8 5G ve Redmi Note 15 5G gibi modellerde kullanılan yonga seti 4 nm üretim teknolojisiyle geliştirildi. Bu da 5 nm tabanlı rakiplerine göre daha az ısındığı, daha az güç harcadığı ve daha hızlı çalıştığı şeklinde yorumlanabilir.

Snapdragon 6 Gen 3 işlemcisi Genshin Impact’i yaklaşık 30-40 FPS ve PUBG Mobile'ı ise yüksek grafik ayarlarında 55-60 FPS seviyelerinde oynatabiliyor. Yani mobil pazardaki oyunları bir sorun olmadan akıcı bir şekilde oynama imkanınız olacak. Bunlara ek olarak akıllı telefonda 8 GB RAM'in mevcut olacağını ve kutudan çıkar çıkmaz Android 16 işletim sistemini çalıştıracağını belirtelim.

Galaxy M47 Ne Zaman Tanıtılacak ve Türkiye'de Satılacak mı?

Maalesef şu ana dek Galaxy M47'nin ne zaman tanıtılacağına dair bir açıklama gelmedi. Ancak cihazın son dönemde birbiri ardına GSMA, Geekbench ve BIS platformlarında görünmesi tanıtımın çok yakında yapılacağının bir göstergesi demek mümkün. Bu nedenle akıllı telefonun önümüzdeki birkaç ay içinde tanıtılacağını söyleyebiliriz.

Samsung ülkemizde fazlasıyla aktif bir marka olsa da maalesef M serisini resmi olarak satışa sunmuyor. Bu nedenle yaklaşan Galaxy M47’nin de büyük ihtimalle Türkiye pazarına gelmeyeceğini söyleyebiliriz. Tabii yine de şirketten gelecek resmi açıklamayı beklemek daha doğru olacaktır.

Editörün Yorumu

Samsung’un orta segment telefonları gerçekten çok hoşuma gidiyor. Özellikle daha önce şirketin A serisi telefonlarını kullanma şansım oldu. Galaxy M47’nin de benzer şekilde kullanıcıları memnun edeceğini düşünüyorum. Özellikle ürünün sızdırılan işlemcisi mobil oyun tarafında kullanıcıları üzmeyecektir diyebilirim.