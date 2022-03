Google Pixel 6a ve Pixel Watch Beklenenden Daha Geç Gelebilir

Şimdiye kadar ortaya çıkan söylentilere ve sızıntılara bakılırsa Google Pixel 6a ve Google Pixel Watch yakında piyasaya çıkacak gibi görünüyor ancak belki de başlangıçta düşündüğümüz kadar kısa sürede değil.

Her iki cihazın da daha önce Mayıs ayında resmî bir lansmanı olacağı söylenmişti ancak Jon Prosser, Pixel 6a'nın Temmuz ayı sonuna kadar ertelenebileceğini belirtti. Bu kararın en büyük sebebi olarak şu anda elektronik endüstrisindeki hemen hemen her şirketi etkilemeye devam eden küresel çip sıkıntısı olduğu söyleniyor.

as i mentioned in today’s show:



i am hearing that google has delayed the pixel 6a until late july. (chip shortage)



pixel watch is still may 26th, but the source believes it could soon be pushed as well.https://t.co/iqoh9RlCzk