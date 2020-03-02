Google Play Store'a Karanlık Tema Seçenek Olarak Eklendi

Google, geçtiğimiz Eylül ayında Google Play Store için karanlık tema desteği vermeye başlamıştı. Ancak Google uygulamalarının aksine Play Store açık ve karanlık tema seçimi sunmuyordu. Android uygulama mağazası için beklenen seçenek nihayet geldi.

Android 10 güncellemesi ile birlikte gelen görsel yeniliklerin başında karanlık tema geliyor. Karanlık tema, özellikle OLED ekranlı akıllı telefon modellerinde önemli bir pil artışı sağlıyor. Android 10’un final sürümünün yayınlanmasının ardından oldukça uzun zaman geçmesine ve Android 11 beta testlerinin başlamasına rağmen hala karanlık tema seçeneği sunmayan birçok uygulama var. Android uygulama mağazası Google Play Store, 16.7.21 sürüm ile karanlık tema desteğini kazanmıştı ancak kullanıcılar açık ve karanlık tema arasında geçiş yapamıyordu. Google Play Mağazası’nın teması sisteme göre değişiyordu. Açık ve koyu tema arasında geçiş nihayet kullanıcılara sunuldu. Şu anda bazı Android 10 cihazlarda tema isteğe göre ayarlanabiliyor. Ayarlara menüsüne gidilerek Tema altından Açık, Koyu ve Sistem Varsayılan seçimi yapılabiliyor.

Google Play Store karanlık tema geçişinin sunucu tarafında test edildiği söyleniyor. Android 10 telefona sahip olsanız dahi Tema menüsünü göremeyebilirsiniz. Google’ın bu özelliği Android 9 Pie çalıştıran cihazlara sunup sunmayacağını henüz bilmiyoruz.