Google'ın Yeni Robotları Messi Gibi Çalım Atıyor! (Video)

Günümüz teknolojisinin gözdesi olarak görülen robotlar, her geçen gün yaptıklarıyla bizleri şaşırtmaya devam ediyor. Öyle ki, kimi insansı robotlar artık yemek pişirebilirken, kimileri ise fabrikalarda zorlu görevlerin üstesinden gelebiliyor. Son olarak Google'ın geliştirdiği minik robotların da adeta Messi gibi çalımlar atıp futbol oynadıklarını görüyoruz.

Google'ın robot sektöründe faaliyet gösteren birimi Google DeepMind, kısa bir süre önce yapay zeka teknolojisinden güç alan robotlarının bir videosunu paylaştı. Videodaki minik robotlar, oldukça akıcı bir şekilde futbol oynayabiliyor.

Yapay Zeka Destekli Google Robotları Futbol Oynamayı Öğrendi

ABD merkezli teknoloji devi Google, robot endüstrisinde ne kadar ilerleme kaydettiğini gözler önüne seren bir video daha paylaştı. Şirket, DeepMind ekibinin geliştirdiği minyatür robotlarının futbol oynadığını görüntüleri paylaştı.

Videoyu incelediğimizde Robotis OP3 isimli robotların ufak bir saha içerisinde top koşturduklarını görüyoruz. Yapay zeka teknolojisi ile eğitilen robotlar, sahada tıpkı birer futbolcu gibi koşabiliyor, çalım atabiliyor ve düştüklerinde yerden kalabiliyorlar.

Dahası, araştırmacılar robotların futbol kurallarını bile öğrendiğini, böylece topun hangi kaleden hangi kaleye gitmesi veya rakibe ne zaman müdehale edilmesi gerektiği gibi konuların bilincinde olarak hareket ettiklerini belirtiyor.

İşte Google robotlarının top peşinde koşturdukları o anlar:

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