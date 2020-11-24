Google Telefon Uygulaması Değiştirildi! İşte Yeni İsmi

Google'ın telefon uygulaması Google Aramalar olarak yeniden markalaştırıldı. Bildiğiniz üzere son haftalarda Google, Android telefon uygulamasının Pixel dışındaki cihazlarda da kullanılabilmesinin önünü açmıştı. Google şu anda Phone by Google olarak bilinen Android telefon uygulaması için yeni bir marka ve simge geliştiriliyor olabilir. Google Call (Google Aramalar) olarak adlandırılan yeni uygulama, farklı özellikleriyle de dikkat çekiyor.

Phone by Google uygulaması için yayınlanan yeni bir YouTube reklamı (şu anda Play Store'da bu şekilde geçiyor) ortaya çıktı. Reklamda, uygulamayı indirmek için bir bağlantı yer alıyor ve "güvenilir arayan kimliği" özelliğine vurgu yapıyor. Ayrıca reklamın sağ üst köşesinde yeni bir logo da bulunuyor. Klasik telefon simgesini barındıran yeni logoda, Google renklerinin ön plana çıkması şaşırtmıyor.

Görünüşe göre Google Call logosu, şirketin artık tüm uygulamalarında kullandığı kırmızı, sarı, yeşil ve mavi renklerin karışımını içeren yeni bir marka ve renk şemasıyla geliyor. Google'ın mevcut mavi telefonunun yerini alacak bu uygulama, Android telefonları için varsayılan telefon uygulaması olarak kullanılabilecek.

Google'ın telefon uygulaması Google Aramalar ismini alıyor

Google uygulaması için yayınlanan reklama göre Google Call, ana ekran simgesiyle birlikte uygulamanın yenilenmiş hali olabilir. Phone by Google uygulamasının şu anda mavi ve beyaz renge sahip bir logoya sahip olduğunu da hatırlatmak gerekiyor. Bildiğiniz üzere son zamanlarda Google, uygulama simgelerini yeniden markalaştırmaya çalışıyor. Google Call uygulaması da bu yeniliklerin sonuncusu olmuş durumda.

Google Aramalar uygulamasının yeniden markalaşmasıyla birlikte ne zaman yürürlüğe gireceği henüz belli değil. Şu anda yeni Google Arama uygulaması Play Store'da paylaşılmadı. Yeni uygulama yayınlanmamış olsa da bu tasarım, kullanıcılardan karışık tepkiler almayı başardı. Bazıları tasarımın hedefe uygun olmadığını söylüyorken, bazı kullanıcıları ise şirketin tüm uygulamalarını düzene sokmak için izlediği tasarımı başarılı buluyor.

Google Ekim ayında Drive, Gmail, Meet, Dokümanlar, Chat, Takvim ve Keep için yeni simgelerle "G Suite'i Workspace" olarak yeniden markalayacağını duyurmuştu. Google'a göre tüm bu simgeler aynı dört renge sahip olacak ve benzer bir tasarım modelini izleyecek.