Google, Pixel 8'de Kullanacağı Tensor 3 İşlemcisini Geliştirmeye Başladı

Google, Pixel 7 ve Pixel 7 Pro'nun yükseltilmiş Tensor 2 işlemci ile tam olarak piyasaya sürülmesini sabırla beklerken, önümüzdeki yıl Pixel 8'e güç vermesi muhtemel olan Tensor 3 işlemcisi üzerinde de çalışıyor.

GalaxyClub'a göre Samsung ve Google hâlihazırda kod adı Ripcurrent olan yükseltilmiş bir Tensor işlemciyi test ediyor. Bu, onu S5P9855 model numarasına sahip olduğuna inanılan (ve kod adı Cloudripper olan bir kartta test edilen) Tensor 2'den ayırıyor. Orijinal Tensor işlemcisi ise S5P9845 model numarasına sahip.

Yeni Tensor İşlemcisi Exynos Teknolojisine Dayanıyor Olabilir

Hiç şüphe yok ki bazı performans yükseltmeleri ve yapay zekâ işleme kapasitesi açısından pek çok yenilik göreceğiz ancak Pixel telefonların üretimi ilerledikçe Google'ın Samsung ile bu işlemcilerde ortak olmaya devam etmesi bekleniyor. Tensor işlemcilerinin Samsung Exynos teknolojisine dayandığına inanılıyor.

Exynos'tan bahsetmişken, GalaxyClub raporu ayrıca Exynos 1380 olması muhtemel bir işlemcinin de geliştirilmekte olduğunu ve şu anda birkaç orta sınıf Samsung telefonunda (Samsung Galaxy A53 gibi) bulunan Exynos 1280'in halefi olduğunu belirtiyor.

Orijinal Tensor işlemcinin geleceği çok parlak olsa da şu anda sektörün önde gelen telefonlarının kullandığı Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 veya A15 Bionic gibi işlemcilerin seviyesine ulaşması şimdilik zor görünüyor.