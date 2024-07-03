Yapay Zeka Dünya'ya Yaramadı! Google'ın Çevreye Verdiği Zarar %48 Arttı

Google'ın son çevre raporu, şirketin 2023 yılında sera gazı emisyonlarının 2019'a göre %48 oranında arttığını ortaya koyuyor. Bu büyük artışın temel sebebi olarak, veri merkezlerinin giderek artan enerji ihtiyaçları ve özellikle yapay zeka teknolojisinin hızla gelişen kullanımı gösteriliyor.

Yapay zeka, geleneksel online faaliyetlere kıyasla çok daha fazla bilgisayar gücü ve dolayısıyla elektrik tüketimi gerektiriyor. Google, yapay zekanın ürün ve hizmetlerindeki rolünü artırdıkça, veri merkezlerindeki enerji taleplerinin dramatik şekilde arttığını kabul ediyor.

Google'ın Çevre Raporu: Yapay Zeka ve Enerji Talebi

Şirket, bu artışın çevresel etkilerini azaltmak için 2030 yılına kadar net sıfır emisyon hedefi belirlemiş olsa da, yapay zeka entegrasyonunun bu hedefe ulaşmayı zorlaştırabileceğini de belirtiyor.

Google'ın 2024 Çevre Raporu, yapay zekanın veri altyapısındaki enerji taleplerini artırdığını gösteriyor. Özellikle generatif yapay zeka sistemleri, örneğin ChatGPT gibi sistemler, görev özel yazılımlar çalıştıran makinelerden yaklaşık olarak 33 kat daha fazla enerji tüketebiliyor.

Rapor ayrıca Google'ın veri merkezlerinin enerji kaynaklarının küresel olarak büyük farklılıklar gösterdiğini de ortaya koyuyor. Avrupa ve Amerika'daki çoğu merkez karbonsuz enerji kaynaklarından çoğunu kullanırken, Orta Doğu, Asya ve Avustralya'daki merkezlerin büyük bir kısmı karbonsuz olmayan enerji kaynaklarından yararlanıyor.

Loughborough Üniversitesi Bilgi ve Bilgi Yönetimi profesörü Tom Jackson, "Veri merkezlerinde saklanan her şeyin bulut üzerinde nasıl bir etki yarattığını insanlar genellikle fark etmez," diyor.

Jackson, dijital karbon ayak izlerini azaltmak için veri sağlayıcılarının ve büyük organizasyonların yakın işbirliği yapması gerektiğini vurguluyor. Özellikle "karanlık veri" olarak adlandırılan ve bir kez kullanılan veya hiç kullanılmayan verilerin depolanması bile önemli miktarda enerji tüketiyor.

Google'ın 2030 hedefine ulaşma çabaları takdir edilirken, yapay zeka ve benzeri teknolojilerin enerji ve su tüketimindeki artış, gelecekteki çevresel etkiler konusunda uyarılara neden oluyor.

Ulusal Grid'in CEO'su, yapay zeka ve kuantum bilgisayarların önümüzdeki 10 yılda talebi altı kat artıracağını belirtmişti. Ancak Microsoft'un kurucu ortağı Bill Gates, yapay zekanın çevresel etkilerini düşük olarak değerlendirerek, teknolojinin enerji talebini %2 ila %6 arasında artıracağını öne sürmüştü.

Google'ın çevresel etkileri azaltma taahhüdü önemli olsa da, yapay zeka gibi teknolojilerin hızla büyümesi, çevresel sürdürülebilirlik hedeflerine ulaşma sürecini karmaşıklaştırıyor.

Veri merkezlerinin enerji ve su kullanımındaki artış, hem endüstriyel hem de akademik çevrelerde daha fazla araştırma ve çözüm odaklı çalışmaları teşvik ediyor.