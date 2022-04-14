Google, Yeni ABD Ofislerine ve Veri Merkezlerine Milyarlarca Dolar Bütçe Ayırıyor

Şirket, ülke genelindeki ofislerine ve veri merkezlerine 9,5 milyar dolar yatırım yapmayı planladığını açıkladığı için ABD'deki Google çalışanlarının evden çalışma günleri yakında sona erebilir.

Arama devi, son 5 yılda 26 eyaletteki ofislerine ve veri merkezlerine 37 milyar doların üzerinde yatırım yaparken 40 binden fazla tam zamanlı iş imkânı sağladı. Google'ın son iki yılda ABD'de araştırma ve geliştirmeye 40 milyar doların üzerinde yatırım yaptığını da belirtmekte fayda var.

Yeni ofis ve veri merkezi yatırımlarının yanı sıra şirket, yıl sonuna kadar en az 12 bin tam zamanlı iş ve yerel tedarikçileri, ortakları ve toplulukları arasında daha binlerce istihdam yaratmayı planlıyor.

Google Çalışan Refahını ve İstihdamı Artırıyor

Google, çalışanların haftada sadece üç gün ofise gelmesi gereken bir karma çalışma politikası benimsediği için fiziksel ofislere yatırımlarını artırması mantıksız görünse de şirket bu konuda daha fazla yatırım yapmanın daha iyi ürünler yaratmasına yardımcı olacağına inanıyor. Aynı zamanda bu, çalışanlarının yaşam kalitesinin artmasına öncülük ediyor. Keza veri merkezlerine yapılacak yeni yatırımlar, Google'ın 2030 yılına kadar çalışanlarını 7/24 karbonsuz enerjiyle çalıştırma hedefine daha da yaklaşmasına yardımcı olacak.

Google ve Alphabet CEO'su Sundar Pichai'nin yeni bir blog gönderisine göre şirket, ABD'deki ofislerine ve veri merkezlerine yatırım yapmayı planlıyor. Amerika Birleşik Devletleri'nin güneyinde, Atlanta'da bu yıl Google yeni bir ofis açıyor ve Georgia, Douglas County'deki veri merkezine de yatırım yapmaya devam ediyor. Bu esnada Teksas'ta, şirketin Austin'deki yeni şehir merkezindeki ofisinde ilerleme kaydediliyor ve Dallas'ın hemen dışındaki Midlothian veri merkezine de daha fazla yatırım yapılıyor. Google ayrıca Tennessee, Virginia ve Oklahoma'daki veri merkezlerine de yatırım yapmayı planlıyor.

Özellikle ABD'deki veri merkezlerine ve ofislerine yaptığı ve yapacağı milyarlarca yatırım göz önüne alındığında Google'ın gelecekte çalışma planları konusunda öncülüğü elinden bırakmayacağını söyleyebiliriz. ABD'deki son yatırımları ve genişlemesi bu yılın sonuna kadar tamamlandığında Google'dan muhtemelen daha fazlasını duyacağız.