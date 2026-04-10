GTA 6'nın PC'ye Geleceği Tarih Sızdı! Bu Kadar Erken Beklenmiyordu

Her oyunun bir bekleyeni olsa da neredeyse tüm oyuncuların merakla beklediği oyunların sayısı çok az ve Grand Theft Auto VI (ya da kısaca GTA 6) bunların başında geliyor. İlk duyurulduğu günden bu yana iki fragmanı yayınlanan oyun epey uzun süredir bekleniyor ama geliştiricisi Rockstar Games henüz bazı soruları açıklığa kavuşturmuş değil.

Söz konusu sorulardan biri şu: GTA 6 PC'ye ne zaman çıkacak? Önceki GTA oyunlarında gördüğümüz kadarıyla PC için şimdiye kadar hep oldukça uzun bir bekleyiş oldu ancak son sızıntı, Grand Theft Auto VI ile bunun değişebileceğine işaret ediyor. Başka bir deyişle, PC oyuncuları GTA 6'yı beklenenden daha erken tarihte oynayabilir.

GTA 6 PC'ye Ne Zaman Çıkacak?

GTA 6 ilk olarak 19 Kasım 2026'da yeni nesil oyun konsolları (Xbox Series X / S ve PlayStation 5) için piyasaya sürülecek. Ortaya çıkan bilgilere göreyse oyunun PC sürümü, Şubat 2027'de çıkacak. Şubat ayının hangi günü olduğu belirsiz ancak 1 Şubat'ı baz alırsak 74 günlük bir fark söz konusu hâle geliyor. Şubatın sonuna doğru çıkması hâlinde PC ile konsol arasındaki fark daha da açılacaktır.

GTA Oyunları Neden Önce Konsola Çıkıyor?

Grand Theft Auto serisinin yeni oyunlarının önce PlayStation ve Xbox konsolları için yayınlanmasının arkasında satış stratejisi yatıyor. Oyun önce konsola çıktığında PC oyuncuları daha fazla dayanamayıp oyunu konsol için satın alabiliyor. Biraz zaman geçtikten sonra oyun PC için çıktığında ise mod desteği sayesinde bir de PC için satın alıyor. Böylelikle şirketin satışları epey artıyor ve dünyanın en çok satılan oyunları arasında zirveye doğru yükseliyor. Grand Theft Auto V'te gördüğümüz tam olarak buydu.

Elbette ki tek sebep satışları artırmak değil. Bunun yanında donanım farklılığı da bulunuyor. Bunu iOS ve Android cihazlar olarak düşünebilirsiniz. Android işletim sistemine sahip milyonlarca kullanıcı var ve her biri farklı donanımlara sahip cihazlar kullanıyor ancak iOS yalnızca iPhone'larda kullanılıyor.

Geliştiricinin tüm bu cihazlar için uygulamasını optimize etmesi oldukça zor, değil mi? İşte bu durum, konsol ve PC için de geçerli. Konsollarda donanım sabit, her oyuncu aynı sistemle oyun oynuyor ama PC'de her ekran kartı farklı. Birisi sorun yaşarken diğeri oyunun keyfini çıkarabiliyor. Rockstar Games'in oyunu tüm sistemler için kusursuz hâle getirmek için ekstra zamana ihtiyacı olabiliyor. Bu da GTA oyunlarının konsola çıktıktan çok sonra PC'ye gelmesi ile sonuçlanabiliyor.

GTA 6 Neden PC'ye Erken Gelebilir?

GTA 6 eğer gerçekten de belirtildiği gibi Şubat 2027'de piyasaya sürülürse bunun arkasında üst kuruluş Take-Two Interactive'in yatırımcılara göz kamaştırıcı bir finansal rapor sunma isteği olabilir. Şirket, yatırımcıların dikkatini çeken sayılara yer vermek için PC sürümünden elde edeceği büyük gelire daha erken ulaşmak isteyebilir.

Bu arada oyunun kırılma ihtimalinin öncekilere kıyasla çok daha düşük olduğunu da unutmamak gerek. Eskiden korsan oyun endişesi daha yüksekti ama Rockstar Games artık çok daha sıkı bir korumaya sahip. Bu nedenle oyunun PC'ye erken çıkmasının artık eskisi gibi riskli bir iş olmadığını düşünüyor olabilirler.

Editörün Yorumu

GTA 6'nın PC için erken gelecek olduğunu duymak, benim açımdan epey şaşırtıcı oldu. Grand Theft Auto V dönemini iyi hatırlıyorum. İlk olarak Eylül 2013'te Xbox 360 ve PlayStation 3 için çıkmıştı. PlayStation 4 ve Xbox One'a Kasım 2014'te gelmişti. PC sürümü ise Nisan 2015'te piyasaya sürülmüştü. Arada çok uzun bir süre var, değil mi? GTA 6 eğer Şubat 2027'de çıkarsa bu durum tüm PC oyuncularını şaşkınlığa uğratacaktır.