Take-Two'nun CEO'su GTA 6'nın Neden Ertelendiğini Açıkladı

Take-Two CEO'su Strauss Zelnick, GTA 6'nın neden ertelendiğini açıkladı. İlk olarak 2025'te çıkacağı açıklanan ama geçtiğimiz haftalarda yapılan bir duyuru ile 26 Mayıs 2026'ya ertelendiği açıklanan oyunun gecikme nedeni herkes tarafından merak ediliyordu. Zelnick bir yandan bunun gerekçesini açıklarken, diğer yandan da oyuncuların tepkisine "Abarttınız" şeklinde karşılık verdi.

GTA 6 Neden Ertelendi?

Strauss Zelnick'e göre GTA 6'nın ertelenmesinin temel nedeni Rockstar'ın mükemmeliyetçilik arayışı. Buna göre, Rockstar'ın "en iyisini yapmak" için daha fazla zamana ihtiyacı vardı. Ki GTA 6 için oluşan beklentiyi düşünürsek bu oldukça normal. Muhtemelen oyuncular ve eleştirmenler de mükemmelden daha azını kabul etmeyecekti. Zelnick'in sözleri de bunu kanıtlıyor.

Hem genel hem de özel anlamda Rockstar zaman zaman daha fazlasına istiyor. Bu sefer de oyuncuların beklentisine yakışan devrimsel bir proje sunmak için daha fazla zaman gerekiyordu.

Oyuncuların Tepkisi Abartılı

Her ne kadar GTA 6'nın çıkış tarihinin ertelenmesiyle ilgili yapılan açıklama pek çok kişiyi tatmin etse de Zelnick'in sözleri başka tartışmaları da beraberinde getirdi. Başta bu erteleme büyük gibi görünse de Zelnick'e göre işin aslı o kadar da dramatik değil. GTA 6'nın önce 2025 sonbaharında çıkması beklenirken, şimdi hedef 2026 baharı.

Yani sadece altı aydan daha kısa süreli bir gecikme söz konusu. Bu açıklama ilk etapta doğru görünse de belirtmekte fayda var ki bu serinin bir önceki oyunu GTA 5, 2013'te çıktı. Yani oyuncular, GTA 6'nın çıkmasını 13 yıldır beliyor. Peki GTA 6 bir kere daha ertelenir mi?

Zelnick bu konuda da net konuştu: "Take-Two bir tarihe bağlı kaldığında genelde sözünü tutar." ifadelerini kullanan başarılı CEO, 26 Mayıs 2026'nın kesin bir tarih olduğunu da vurgulamış oldu. Belirtmekte fayda var ki 2018'de çıkan RDR 2 de benzer bir süreç yaşamıştı. Ancak küçük gelişmelerin karşılığı olarak oyun neredeyse kusursuz bir yapım olarak karşımıza çıktı.

Tabii konu GTA 6 olunca, işler her zaman o kadar da planlı gitmeyebilir. Yine de şu an için hedef belli. 26 Mayıs 2026, PS5 ve Xbox Series X/S için çıkış günü olacak. PC oyuncularının ise bir süre daha beklemesi gerekecek. Bu durum her ne kadar can sıksa da iyi optimizasyon başka türlü mümkün değil.