BİM Katlanabilir Elektrikli Bisiklet Satacak! Fiyatı Ne Kadar Olacak?

BİM, gıda dışı ürünlerle kullanıcıların karşısına çıkmaya devam ediyor. Zincir market önümüzdeki günlerde katlanabilir elektrikli bisiklet satışına başlayacak. Peki bu ürünün fiyatı ne kadar ve teknik özellikleri neler? İşte merak edilen detaylar!

Katlanabilir RSIII Pro X Elektrikli Bisitlet BİM'de Ne Kadar Olacak?

BİM, 22 Mayıs itibarıyla RKS RSIII Pro X isimli katlanabilir kalın tekerlekli elektrikli bisikleti satışa sunacak. 29.900 TL fiyat etiketiyle raflarda yerini alacak model 250W motor gücüne sahip ve saatte maksimum 25 kilometre hıza ulaşabiliyor. Tek şarjla 35-45 kilometre arasında menzil sunan elektrikli bisikletin günlük şehir içi kullanım için ideal bir seçenek olduğunu söylemek mümkün.

RKS Katlanabilir RSIII Pro X Özellikleri Neler?

Model: RKS Katlanabilir RSIII Pro X.

Tip: Katlanabilir elektrikli bisiklet.

Motor: 250W.

Batarya: 36V 10 Ah.

Maksimum hız: 25 km/s.

Menzil: 35–45 km.

Fren sistemi: Ön/arka disk fren.

Vites: 7 vites.

Ön far: LED ön far.

Gösterge: LCD gösterge.

Garanti: 2 yıl.

Fiyat: 29.900 TL.

Taksit: Peşin fiyatına 6 taksit.

RKS Katlanabilir BN5 Pro E-Bike BİM'de Ne Kadar Olacak?

BİM bunlara ek olarak BN5 Pro E-Bike isimli katlanabilir elektrikli bisikleti de 25.000 TL fiyatla kullanıcılara sunacak. Bu model 250W motor gücüne sahip ve saatte maksimum 25 kilometre hıza ulaşabiliyor diyebiliriz. Öte yandan 35-45 kilometre arasında bir menzile sahip olduğunu belirtelim. Son olarak toplamda 4-6 saat arasında şarj olduğunu söyleyebiliriz.

RKS Katlanabilir BN5 Pro E-Bike Özellikleri Neler?

Motor: RKS 250 W.

Batarya: 36 V 7.5 Ah.

Maksimum hız: 25 km/s.

Sürüş mesafesi: 25–35 km.

Şarj süresi: 4–6 saat.

Fren sistemi: Ön / arka disk fren.

Lastikler: Kenda.

Jant: Alaşım.

Gösterge: LCD S866.

Aydınlatma: LED.

Arka vites attırıcı: Shimano 7 vites.

Çamurluk: Çelik.

Arka taşıyıcı: Çelik.

Katlanabilir gövde.

Garanti: 2 yıl.

Renk seçenekleri: Siyah, gri, mavi.

Fiyat: 25.000 TL.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.