GTA: The Trilogy - The Definitive Edition Fiyatı Ortaya Çıktı

Bir oyun perakendecisinin internet sitesinde GTA: The Trilogy - The Definitive Edition fiyatı gün yüzüne çıktı. GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas'ın gelişmiş versiyonlarını içeren Grant Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition'ın ücreti ile ilgili merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Nintendo Switch Sürümü: 65 euro

PlayStation 4 Sürümü: 65 euro

PlayStation 5 Sürümü: 76,85 euro

Xbox One Sürümü: 65 euro

Xbox Series X Sürümü: 76,85 euro

Base isimli oyun perakendecisinin web sitesi üzerinden Grant Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition'ın fiyatı listelendi. İnternet sitesinde yer alan bilgilere göre GTA The Trilogy'nin Nintendo Switch, Xbox One ve PlayStation 4 sürümleri 65 euro fiyat etiketi ile satışa sunulacak.

Duyurulduğu ilk günden itibaren dünya genelinde çok sayıda oyuncu tarafından sabırsızlıkla beklenmeye başlanan GTA The Trilogy'nin PlayStation 5 ve Xbox Series X sürümleri ise 76,85 euro fiyata sahip olacak. Oyun perakendecisinin internet sitesinde PC sürümü ise yer almadı. Dolayısyıla PC sürümünün fiyat etiketi henüz bilinmiyor.

Fiyat listesine baktığımızda GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas'ın gelişmiş sürümlerini içeren Grant Theft Auto The Trilogy - The Definitive Edition'ın yeni nesil oyun konsollarında eski nesil konsollara kıyasla biraz yüksek bir ücrete sahip olacağını görüyoruz.

GTA: The Trilogy - The Definitive Edition Ne Zaman Çıkacak?

Oyuncular tarafından merak içerisinde beklenen GTA: The Trilogy - The Definitive Edition, bu yıl PC, PS5, PS4, Xbox Series S, Xbox Series X ve Nintendo Switch platformlarına çıkışını gerçekleştirecek. GTA 3, GTA Vice City ve GTA: San Andreas'ın yenilenen sürümlerini içeren paket, 2022 yılının ilk yarısında iOS ve Android platformlarına çıkacak.

Video oyunu sektörünün en önemli şirketlerinden bir tanesi olan Rockstar Games, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, Grand Theft Auto III, Grand Theft Auto: Vice City ve Grand Theft Auto: San Andreas'ın mevcut sürümlerinin dijital mağazalardan kaldırılacağını belirtmişti.