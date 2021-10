Far Cry 7 Online Odaklı Olabilir

Far Cry 6'nın piyasaya sürülmesinin hemen ardından yeni Far Cry oyunu ile ilgili söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Ortaya atılan bir iddiaya göre Far Cry 7 online odaklı bir oyun olarak piyasaya sürülebilir. Konuya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Fransa merkezli video oyunu şirketi Ubisoft tarafından geliştirilen ve yayımlanan Far Cry 6, 7 Ekim 2021 tarihinde PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One ve Xbox Series platformlarına çıkışını gerçekleştirdi. Oyunun PC sürümü Epic Games Store ve Ubisoft Store isimli dijital oyun mağazalarında satışa sunuldu.

Far Cry 7 Online Odaklı mi Olacak?

Far Cry 6'nın satışa sunulmasının ardından yeni Far Cry oyunu ile ilgili bazı söylentiler ortaya çıkmaya başladı. Axios Gaming'den Stephen Totilo, Far Cry 7 ile ilgili oldukça önemli bir iddia ortaya attı. Ortaya atılan iddiaya göre serinin yeni oyunu çevrim içi odaklı olabilir.

Totilo tarafından aktarılan bilgilere göre Far Cry 6 piyasaya sürüldükten sonra Ubisoft, seride bir değişiklik yapılması gerektiğini düşünmeye başladı. Ubisoft'un oyunun çevrim içi odaklı bir yapıya sahip olması için çalışmalara başladığı ileri sürüldü.

Bloomberg'den Jason Schreier, haziran ayında Triple Click isimli podcast'te Far Cry 7'nin seriyi köklü bir şekilde bambaşka bir yere taşıyacağını ifade etmişti. Schreier'in ardından Totilo'nun da benzer bilgiler paylaşması, serinin yeni oyununda köklü değişikliklerin olabileceği ihtimalini önemli ölçüde arttırdı.

Ubisoft, açık dünya temasına sahip olan Far Cry 6'nın satışa sunulması ile birlikte bazı eleştirilere maruz kaldı. Şirketin eleştirilmesinin en büyük nedeni ise söz konusu yapımın serinin bir önceki oyunu ile arasında pek fark olmaması. Far Cry 7'de ise bir değişikliğin olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.

İlk Far Cry oyunu 2004 yılında piyasaya sürülmüştü. Crytek tarafından geliştirilen yapım, ilk dört ayda 730 bin adet satmayı başarmıştı. İlk oyunun başarısı Far Cry'ın bir seriye dönüşmesine yardımcı olmuştu. Serinin ikinci oyunu 2008 yılında satışa sunulurken üçüncü oyun ise 2012 yılında çıkmıştı. Üçüncü oyun serinin en beğenilen yapımlarından bir tanesi olmuştu.