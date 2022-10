Guardians of the Galaxy Holiday Special'den Yeni Fragman Yayınlandı

Disney Plus'ın ülkemizde yayın hayatına başlamasıyla birlikte burada üretilecek yapımlar da önem kazanmaya başladı, öyle ki beyazperdede yayınlanacak bazı filmler hariç, diğer içeriklere ilk günden Türkçe bir şekilde erişme imkânına erişeceğiz.

Bunlardan biri de yeni Guardians of the Galaxy filmi olan Guardians of the Galaxy Holiday Special olacak. Disney Plus'a özel üretilen bu yeni 40 dakikalık yapım gibi gelecekte de benzer içerikler göreceğiz. Hatırlayacağınız üzere bu konuda en son Silver Surfer filminden bilgi gelmişti.

Guardians of the Galaxy Special Holiday Yeni Fragman

Bu özel filmler gelecekteki filmlerle hemen hemen bağlantılı olacak ve evrenin daha çok eğlenceli konularını ele alacak. Daha önce 2020 yılında duyrulan yapımda kahramanlar Starlord'un hayranı olduğu Kevin Bacon'u bulup, ona sürpriz yapmak istiyor.

Şu anda yayın tarihi 25 Kasım olarak belirlenen Guardians of the Galaxy Holiday Special filminin yayınlanan yeni fragmanını da hemen yukarıdan izleyebilirsiniz.

Peki sizin filmden beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.