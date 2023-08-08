Yüz Tanıma Yazılımı, Hamile Bir Kadının Suçsuz Yere Gözaltına Alınmasına Neden Oldu!

The New York Times'a göre yüz tanıma yazılımı Detroit'te hamile bir kadının haksız yere tutuklanmasına yol açtı.

Sekiz aylık hamile olan 32 yaşındaki Porcha Woodruff, soygun ve araba hırsızlığı suçlamalarıyla 11 saat boyunca gözaltında tutuldu. Kadın gözle görülür bir şekilde hamile olmasına rağmen, sistem daha önceki bir olaydan kalma eski bir sabıka fotoğrafı nedeniyle onu yanlış kişi olarak tanımladı.

Yüz Tanıma Yazılımı Nasıl Hata Yaptı?

Detroit Polis Departmanı, otomatik bir yüz tanıma araması başlattı. Güvenlik kamerası görüntüleri sabıka fotoğrafı veritabanıyla çapraz bir şekilde eşleştirildi. Şaşırtıcı bir şekilde, Woodruff'un 2015 tarihli fotoğrafı yanlış bir eşleşmeyi tetikledi. Yazılıma doğrudan güvenen memur, hamile kadını gözaltına altına aldı.

Mahkemeye çıkarıldıktan ve 100.000 dolarlık şahsi kefaletle serbest bırakıldıktan sonra Woodruff'un suçlamaları Wayne County savcısı tarafından düşürüldü.

The Times'ın verilerine göre Detroit Polis Departmanı her yıl yaklaşık 125 aramada ağırlıklı olarak yüz tanıma teknolojisini kullanıyor ve yazılım nadir de olsa bu tarz hatalar yapabiliyor.

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