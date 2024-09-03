Harry Potter: Quidditch Champions Yanlış Fiyatlandırma Nedeniyle Neredeyse Bedavaya Satılıyor!

Geçen yıl çıkış yapan Hogwarts Legacy ile Harry Potter evreni yeniden canlandı. Avalanche Software tarafından geliştirilen yapım kısa sürede önemli satış rakamlarına ulaşırken, tutkulu hayranların oyunla ilgili belki de tek eleştirisi Quidditch'e ev sahipliği yapmamasıydı.

Ancak hayranlar için bu durum artık değişti. Geçtiğimiz aylarda düzenlenen Summer Game Fest sunumunda tanıtılan Harry Potter Quidditch Champions 3 Eylül itibariyle yani bugün satışa çıkıyor. Ancak, görünüşe göre Xbox mağazasında bir hata söz konusu ve oyun neredeyse bedavaya satılıyor.

Harry Potter: Quidditch Champions Xbox Mağazasında 85 TL'den Satılıyor

Harry Potter: Quidditch Champions, bugün tüm platformlarda çıkışını yapıyor. Ancak, birçok hayran oyunun Xbox mağazasında hatalı bir fiyatlandırmanın söz konusu olduğunu ve Epic Games Store gibi mecralarda 1.050 TL'den satılan oyunun fiyatının 85 TL olduğunu fark etti.

Harry Potter: Quidditch Champions, Xbox mağazasında hatalı fiyatlandırma ile 85 TL'den satışa çıktı!



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Xbox mağazasına bir göz attığımızda oyunun standart sürümünde bir fiyatlandırma hatası yapıldığını görüyoruz. 1,399 TL'lik Deluxe Edition versiyonunda ise en azından şimdilik herhangi bir sorun görünmüyor.

Peki siz Harry Potter: Quidditch Champions'ı oynamayı düşünüyor musunuz? Oyun hakkındaki düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.