Havalimanında Skandal: Takip Cihazı, Hırsızı Yakalattı!

AirTag ve benzeri takip cihazları ilginç hikayelere konu olmaya devam ediyor. Dünyanın dört bir yanında insanlar, Apple'ın bu küçük mucizesini kaybolma potansiyeli olan eşyalarını takip etmek için kullanıyor. Bunlardan sonuncusu ise ABD'de yaşandı. Kaybolan bagajının peşine düşen yolcu, bagajını havalimanı çalışanının evinde buldu.

Yolcu, Çalınan Bagajını Evine Kadar İzledi!

Broward County'de bir suç dosyasına göre, Junior Geneus Bazile adındaki adam, üçüncü dereceden büyük hırsızlık suçlamasıyla karşı karşıya.

Mağdur, Spirit Airlines'ın Fort Lauderdale-Hollywood Uluslararası Havalimanı'nda uçması gereken bir uçuşun iptal edilmesinin ardından bagajını kaybetti. Olay sırasında bir uçak personeli tarafından çalındığı tespit edilen bagajda bir dizi değerli eşya bulunmaktaydı.

Bir televizyon röportajında mağdur, çalınan eşyalarını takip etmek için kendi elektronik izleyicisini kullandığını ve bunların bir Fort Lauderdale adresinde tespit edildiğini belirtti.

Eve gittiğinde, çantasını bulamadı, ancak evin önünde birkaç bagaj olduğunu fark etti. Durumu polise bildirdiğinde, adresin havalimanı çalışanı Junior Geneus Bazile'ye ait olduğu ortaya çıktı.

Bazile, hırsızlık suçlamalarıyla karşı karşıya ve mahkemeye çıkmak üzere kefaletle serbest bırakıldı. Spirit Airlines, mağdureye zararlarını karşılamak için bir ödeme yaptığını belirtirken, Paradies Lagardère Travel Retail şirketi, çalışanlarının bu tür davranışları kabul etmediğini ve olayın ardından adım atıldığını açıkladı.

Soruşturma devam ediyor ve ilgili tarafların yasal sürece tam işbirliği sağladığı belirtiliyor.