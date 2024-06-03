Hepsiburada’da Büyük Yaz İndirimleri Başladı! Peşin Fiyatına Taksit Fırsatını Kaçırmayın

Ülkemizdeki teknolojik ürün fiyatları her geçen gün artıyor. Yükselen dolar kuru, artan faizler ve vergi oranları nedeniyle kaynaklanan bu durum pek çoğumuzun almak istediği ürünlerle arasında büyük bir engel oluşturuyor. Neyse ki zaman zaman ortaya çıkan kampanya ve fırsatlar bu sorunu bir nebze de olsun ortadan kaldırıyor.

Son olarak Hepsiburada, bir hafta boyunca sürecek özel "Büyük Yaz İndirimi" kampanyasını başlattı. Başta akıllı telefonlar, bilgisayarlar ve kulaklıklar olmak üzere klimalardan tutun da oyun konsollarına kadar tüm ürünlerde kaçırılmayacak fırsatlar sizleri bekliyor.

Hepsiburada'da Büyük Yaz İndirimleri Başladı!

Hepsiburada yaza özel, bir hafta boyunca sürecek özel indirim kampanyasını başlattı. Üstelik sadece elektronik değil, moda, kozmetik, küçük ev aletleri, ev-yaşam ürünleri ve süpermarket ürünlerinde bile özel indirimlerden faydalanabilirsiniz. Kampanya süresinde en dikkat çeken fırsat ise peşin fiyatına 9 taksit uygulaması.

Bildiğiniz üzere günümüzde faiz oranları neredeyse ürün pahalılığından daha büyük bir engel haline geldi. Ancak platformun uyguladığı faizsiz peşin fiyatına 9 taksit uygulaması bu sorunu ortadan kaldırarak ucuza teknolojik ürün alma fırsatını sunuyor.

Yine de yüksek fiyatlı akıllı telefon gibi kredi kartına taksit yasağı olan ürünlerde değişiklik olmadığını brelirtmekte yarar var. Ancak platform, burada da farklı finansman seçenekleri ile ihtiyacınız doğrultusunda sizlere çözüm sunuyor.

Tüm bunlara ek olarak kredi kartı kullanmadan taksitli alışveriş yapmak isteyenlerin de %0 faizli 1000 TL’lik Hepsiburada Limiti hesaplarında bekliyor. Ayrıca seçili Samsung ürünlerinde 1000 TL'ye varan kupon fırsatları ve Spigen ürünlerinde %30 indirim gibi avantajlar da kullanıcıları bekliyor.