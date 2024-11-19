Hindistan 2040’a Kadar Ay Yörüngesinde Bir Uzay İstasyonu Kurmayı Planlıyor

Hindistan, uzay keşiflerinde çıtayı yükselterek 2040 yılına kadar Ay yörüngesinde bir uzay istasyonu kurmayı hedefliyor. Bu iddialı proje, sadece ay yüzeyine insanlı görevleri desteklemekle kalmayacak, aynı zamanda bilimsel araştırmalar için bir merkez görevi görecek.

Yerel medya raporlarına göre, istasyonun tamamlanması Hindistan’ın Ay’a ilk insanlı inişiyle eş zamanlı gerçekleşebilir. 2050’ye kadar ise Ay yüzeyinde kalıcı bir üs inşa edilmesi planlanıyor.

Ay'da Üç Aşamalı Keşif Planı

Göreve robotik dokunuşlarla başlamak isteyen Hindistan öncelikli olarak kendi teknolojisiyle geliştirdiği görevlere odaklanacak. Bu kapsamda Chandrayaan-4, 2028 yılında Ay'ın güney kanadına fırlatılacak ve su buzu açısından zengin bir bölgeden 3 kiloya kadar örnek toplamaya çalışacak. Topladığı örnekleri elbette Dünya'ya geri getirmek de ayrı bir görev olacak.

İkinci aşamada ise insan gücü devreye girecek. 2040 yılına kadar Ay’a insanlı bir iniş gerçekleştirilmesi planlanıyor—ki görevin başarılı olması demek, Hindistan için uzay araştırmalarında yepyeni bir dönem başlaması demek.

Üçüncü ve son aşamada Ay'ın yörüngesine bir istasyon inşa edilecek. İstasyon hem gelecekteki uzay görevlerine destek olmak hem de bilimsel araştırmalar yapılmasına zemin hazırlamak amaçlarına hizmet edecek

Hindistan’ın Ay yörüngesi istasyonu, Dünya yörüngesinde inşa edilmesi planlanan Bharatiya Antariksh Station (BAS) projesine benzer bir yapıya sahip olacak. BAS’ın ilk modülü olan BAS-1, 2028 yılında fırlatılacak ve istasyonun tamamı 2035’e kadar faaliyete geçecek.

"Yeni Hedeflere İlerlememiz Gerekiyor"

Hindistan, Ağustos 2023’te Chandrayaan-3 misyonuyla Ay’a iniş yapan dördüncü ülke oldu. Bu başarının ardından Başbakan Narendra Modi, ülkenin artık yeni ve iddialı hedeflere yönelmesi gerektiğini vurguladı. Planlar arasında 2035’te Ay yörüngesinde insanlı bir uçuş ve beş yıl sonra Ay’a insanlı bir iniş gerçekleştirmek de var.