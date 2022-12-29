Hızlı ve Öfkeli 10 Ne Zaman Çıkacak: İşte Film Hakkında Tüm Detaylar!
Tüm zamanların en sevilen aksiyon filmlerinden olan Hızlı ve Öfkeli, onuncu filmle beyaz perdeye dönüyor. İşte detaylar!
İlk filmin çıkmasının ardından neredeyse 20 yıl geçtikten sonra Hızlı ve Öfkeli efsanesi hala tam hızıyla devam ediyor. Son filmlerde kadroya Jason Statham ve John Cena gibi isimlerin katılmasıyla birlikte yeniden popülerlik kazanan film serisi, yeniden beyaz perdeye hazırlanıyor.
2023 yılında çıkması beklenen Hızlı ve Öfkeli 10 filmiyle alakalı ortaya çıkan detayları sizin için topladık.
Hızlı ve Öfkeli 10 Çıkış Tarihi
Yapım aşamasında sonlara gelen Hızlı ve Öfkel 10 filminin 19 Mayıs 2023 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor. Film, tüm dünyayla aynı anda Türkiye'de de vizyona girecek.
Hızlı ve Öfkel 10 Hikayesi
Henüz Hızlı ve Öfkeli 10'da hangi hikayeye tanık olacağımız belli değil. Ancak son filmde Cipher karakterinin birkez daha serbest kalmasıyla hikayesinin devam edeceği düşünülüyor. Aileye yeni katılan kişilerle beraber Cipher'ın Jason Momoa'nın karakteriyle ile iş birliği oluşturarak kurduğu ekibe karşı mücadele vereceğini görebiliriz.
Öte yandan dokuzuncu filmde biraz daha tanıma şansına eriştiğimiz Toretto ailesinin hikayesinin devam edeceği de gelen söylentiler arasında.
Hızlı ve Öfkeli 10 Oyuncu Kadrosu
- Vin Diesel
- Jason Momoa
- Alan Ritchson
- Brie Larson
- Sung Kang
- Rita Moreno
- Charlize Theron
- John Cena
- Jordana Brewster
- Nathalie Emmanuel
- Scott Eastwood
- Daniela Melchior
- Michael Rooker
- Cardi B
- Helen Mirren
- Lucas Black
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