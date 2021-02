Hızlı ve Öfkeli 9 Fragmanı Yayımlandı!

Hızlı ve Öfkeli 9 fragmanı paylaşıldı. Dünyanın en popüler film serilerinden bir tanesi olan Hızlı ve Öfkeli'nin yeni filmi için yayımlanan fragman, yoğun ilgi ile karşılaştı. 31 saniye uzunluğundaki videoya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Hızlı ve Öfkeli 9 Fragmanı Paylaşıldı

Amerika Birleşik Devletleri'nde her sene düzenlenen Amerikan futbol ligi şampiyonluk maçı olan Super Bowl, dün gerçekleşti. Tüm dünyanın büyük bir ilgi ile takip ettiği Super Bowl esnasında pek çok reklam gösterildi. Gösterilen reklamlar arasında aksiyon seviyesinin her an yüksek olduğu Hızlı ve Öfkeli 9'un (F9: The Fast Saga) yeni fragmanı da yer aldı. Fragman ayrıca popüler video paylaşım platformu YouTube üzerinden de yayımlandı.

YouTube üzerinden yayımlandıktan kısa süre sonra 490 bin izlenmeyi aşan fragmanda tıpkı serinin önceki filmlerinde olduğu gibi aksiyon dozunun oldukça yüksek olduğunu görüyoruz. 31 saniye uzunluğundaki fragman, Van Diesel'ın "Dünya değişiyor" sözü ile başlıyor. Yayımlanan videoya baktığımızda yeni film, aksiyon ve hız tutkunlarını oldukça memnun edeceğini görüyoruz.

F9: The Fast Saga, uzayda geçeceğine yönelik söylentiler yer alıyordu. Lettie karakterini canlandıran Michelle Rodriguez, geçtiğimiz aylarda serinin yeni filminin uzayda geçeceğini doğrulamıştı fakat yayımlanan videoya baktığımızda uzayda geçen herhangi bir sahne görmüyoruz. Bu sebepten ötürü uzay sahnelerini filmin yalnızca bazı kısımlarında görebiliriz. Araba yarışı temasına sahip olan filmde uzay sahnelerin yer alacak olması, serinin hayranlarını önemli ölçüde şaşırtmıştı.

Hızlı ve Öfkeli 9 Konusu ve Yayın Tarihi

Milyonlarca izleyici tarafından sabırsızlıkla beklenen yapımda Dominic Toretto, Letty ve oğluyla beraber sakin bir hayat yaşamaya başlar fakat bu pek de uzun sürmez. Toretto, film boyunca Jokab'a karşı mücadele edecek. Jakob karakterini ise WWE ile dünya genelinde tanınan Amerikalı profesyonel güreşçi John Felix Anthony Cena canlandıracak.

Yönetmenliğini Justin Lin'in üstlendiği F9: The Fast Saga'nın oyuncu kadrosunda Charlize Theron, Vin Diesel, Michelle Rodriguez, Lucas Black, Helen Mirren, Jordana Brewster, Michael Rooker, Finn Cole ve John Cena gibi isimler yer alacak. Cipher'ı Charlize Theron canlandıracak iken Dominic Toretto'yu ise Van Diesel canlandıracak.

Merakla beklenen F9: The Fast Saga'nın 26 Mayıs 2021 tarihinde vizyona girmesi bekleniyor.

Siz serinin yeni filmi hakkında neler düşünüyorsunuz? Film ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.