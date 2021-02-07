Bilim Kurgu Dizisi BÖRÜ 2039 Yayın Tarihi ve Konusu Belli Oldu

Geçtiğimiz haftalarda Dağ, Dağ II, Panzehir ve BÖRÜ gibi birçok başarılı yapımın altına imzasını atmış Alper Çağlar’dan gelecek yeni bilim kurgu dizisinin tanıtım videosu yayımlanmıştı. Çağlar'ın bilim kurgu dizisi BÖRÜ 2039 yayın tarihi, konusu, bölüm sayısı ve yayımlanacağı dijital yayın platformu belli oldu. Dizi ile ilgili merak edilen bütün detaylar haberimizde.

BÖRÜ 2039 Yayın Tarihi Ne Zaman, Konusu Ne?

Geçtiğimiz günlerde BÖRÜ 2039 olarak adlandırılan bilim kurgu dizisinin ilk tanıtım videosu YouTube'da yayımlanmıştı. Dün yayımlanan koronoloji videosu ile dizinin yayımlanacağı dijital yayın platformu, tarih ve buna ek olarak dizinin toplam bölüm sayısı ile konusu belli oldu.

Geçtiğimiz haftalarda "CaglarArts" isimli kanalda yayımlanan videonun başa tutturulan yorumunda "Dostlar, Instagram’da konuştuğum videoyu izleyin. Çağlar'ın yeni bilim kurgu dizisi ve İlk Göktürk eş zamanlı sete giriyor. Her şey yolunda. Sakin ol, plana güven" ifadelerine yer verilmişti.

İlk tanıtım videosunda şu ifadeler yer alıyordu:

"Mermi yağmurunda güldük. Dostlar ölürken ağladık. Yan yana gömüldük. Hepimiz kardeştik. Âşık olduk, kaybettik; gene de sevdik. Çirkin olsak bile. Sonra salgınlar, devrimler ve savaşlar geldi. Dünya’nın çivisi çıktı. Eskiden çeyrek asır önce biz bir aileydik ama artık… Artık celladız."

6 Şubat 2021 tarihinde yayımlanan kronoloji videonun açıklamasında da dizinin bölüm sayısına ve yayın tarihine yer verilirken aynı zamanda hangi dijital yayın platformunda yayımlanacağı belirtildi. Kronoloji videosunun açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:

"Günümüzden, ilk BÖRÜ 2039 bölümü başlangıcına kadar olan olayların özeti. Aralık 2021 tarihinde BluTV'de 6 bölümlük bir olay seri olarak seyircisiyle buluşacak BÖRÜ 2039, aksiyon ve bilim-kurguyu harmanlayarak efsanevi ilk serinin yeni neslinin öyküsünü anlatacak."

Börü 2039 kronoloji videosunda yer alan ifadelerin bir kısmına aşağıdan ulaşabilirsiniz.

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Siz yeni bilim kurgu dizisi hakkında neler düşünüyorsunuz? Dizi ile ilgili görüşlerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.