Snapdragon İşlemcili Ucuz Android Telefon Yolda! 5G Desteğine Sahip

HMD, C2 isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte C2'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. 6 GB RAM'e sahip telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.

HMD C2'nin Özellikleri Neler Olacak?

Ekran Boyutu: 6,78 inç

6,78 inç Ekran Çözünürlüğü: FHD+

FHD+ Ekran Teknolojisi: AMOLED

AMOLED Ekran Yenileme Hızı: 90Hz

90Hz Ekran Parlaklığı: 1000 nit

1000 nit İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4

Snapdragon 4 Gen 4 RAM: 6 GB

6 GB Depolama: 128 GB / 256 GB

128 GB / 256 GB Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP ve 0.3 MP yardımcı lensler

50 MP ana kamera, 2 MP ve 0.3 MP yardımcı lensler Ön Kamera: 50 MP

50 MP Batarya: 6.000 mAh

6.000 mAh Hızlı Şarj: 33W

33W Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54 sertifikası

IP54 sertifikası 5G: Destekleyecek.

HMD C2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?

HMD C2'nin ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda sorunsuz şekilde kullanılabilecek.

AMOLED, çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu da karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmamasını sağlıyor. Hertz (Hz), ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. 90Hz yenileme hızı ise 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.

HMD C2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?

C2 gücünü Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nanometre (nm), işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.

Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi, battle royale türündeki PUBG Mobile için düşük ayarlarda, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar için orta ayarlarda yeterli bir performans sunuyor. Subway Surfers City, Temple Run ve Candy Crush Saga gibi daha basit mobil oyunları ise çok daha akıcı şekilde oynanabiliyor.

Giriş sınıfında yer alan işlemcide 2.3 Hz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu arada HMD Crest'te ise Unisoc T760 işlemcisi mevcut. Bu işlemci ise Temple Run gibi basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. PUBG Mobile gibi yapımlar ise düşük ayarlarda oynanabiliyor.

HMD C2'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameranın yanı sıra 2 megapiksel ve 0.3 megapiksel çözünürlüklerinde yardımcı lensler yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Crest'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

HMD C2'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?

HMD C2, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. HMD Crest'te 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonun Crest'ten daha uzun pil ömrü sunacağını söylemek mümkün.

HMD C2 Ne Zaman Tanıtılacak?

HMD C2'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. OLED ekran ve yüksek çözünürlüklü ön kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan HMD Crest, 2024 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.

HMD C2 Türkiye'de Satılacak mı?

HMD C2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda HMD akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C2'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.

HMD C2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 149 euro (8 bin TL)

149 euro (8 bin TL) 6 GB RAM ve 256 GB Depolama: 169 euro (9 bin TL)

HMD C2'nin 149 euro başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 16 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.

Editörün Yorumu

Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda HMD C2'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Ayrıca AMOLED'in de önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranda renklerin çok canlı olması. Bu da film izlemeyi ve oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor.