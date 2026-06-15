Snapdragon İşlemcili Ucuz Android Telefon Yolda! 5G Desteğine Sahip
HMD C2'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. Peki, yüksek batara kapasitesine sahip Android telefon neler sunacak? İşte merak edilen sorunun yanıtı!
⚡ Önemli Bilgiler
- HMD C2'de 6,78 inç ekran boyutu, FHD+ çözünürlük, AMOLED ekran, 90Hz yenileme hızı, 1000 nit parlaklık, 6 GB RAM ve 256 GB'a kadar depolama seçenekleri bulunacak.
- Telefonda 50 megapiksel ana kameranın yanı sıra 2 megapiksel ve 0.3 megapiksel yardımcı lensler de bulunacak. Cihazda ayrıca 50 megapiksel ön kamera, Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi, 6.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi yer alacak.
- HMD C2'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. IP54 sertifikasına sahip cihaz ayrıca su sıçramalarına ve toza karşı dayanıklı olacak.
HMD, C2 isimli yeni bir telefon tanıtmaya hazırlanıyor. Bir sızıntı ile birlikte C2'nin özellikleri ve fiyatı ortaya çıktı. 6 GB RAM'e sahip telefonda Qualcomm tarafından geliştirilen giriş seviyesi bir işlemci bulunuyor. Cihaz ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve AMOLED ekran dahil olmak üzere birçok özelliğiyle de dikkatleri üzerinde toplayacak.
HMD C2'nin Özellikleri Neler Olacak?
- Ekran Boyutu: 6,78 inç
- Ekran Çözünürlüğü: FHD+
- Ekran Teknolojisi: AMOLED
- Ekran Yenileme Hızı: 90Hz
- Ekran Parlaklığı: 1000 nit
- İşlemci: Snapdragon 4 Gen 4
- RAM: 6 GB
- Depolama: 128 GB / 256 GB
- Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP ve 0.3 MP yardımcı lensler
- Ön Kamera: 50 MP
- Batarya: 6.000 mAh
- Hızlı Şarj: 33W
- Su Sıçramalarına ve Toza Dayanıklılık: IP54 sertifikası
- 5G: Destekleyecek.
HMD C2'nin Ekran Özellikleri Neler Olacak?
HMD C2'nin ekranı 6,78 inç büyüklüğünde olacak. Cihaz ayrıca AMOLED ekran üzerinde FHD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı ve 1000 nit parlaklık sunacak. Bu parlaklık, ekrana doğrudan güneş ışığı gelmediği sürece aydınlık odalarda ekranın rahatça görülebilmesini sağlıyor. Böylece telefon dışarıda sorunsuz şekilde kullanılabilecek.
AMOLED, çok canlı renklere sahip. Bu ekran ayrıca siyahları tam anlamıyla siyah olarak gösteriyor. Bu da karanlık sahnelerde grileşme sorununun olmamasını sağlıyor. Hertz (Hz), ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. 90Hz yenileme hızı ise 60Hz yenileme hızına kıyasla daha akıcı bir ekran deneyimi elde edilmesine imkân tanıyor.
HMD C2'nin İşlemcisi Nasıl Olacak?
C2 gücünü Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisinden alacak. Bu işlemci, Qualcomm tarafından 4 nm üretim süreciyle geliştirildi. Nanometre (nm), işlemcinin içinde bulunan transistörlerin birbirine olan uzaklığını ve boyutunu gösteriyor. 4 nm işlemciler, 6 nm veya daha eski işlemcilere kıyasla daha verimli çalışıyor.
Snapdragon 4 Gen 4 işlemcisi, battle royale türündeki PUBG Mobile için düşük ayarlarda, popüler MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang gibi oyunlar için orta ayarlarda yeterli bir performans sunuyor. Subway Surfers City, Temple Run ve Candy Crush Saga gibi daha basit mobil oyunları ise çok daha akıcı şekilde oynanabiliyor.
Giriş sınıfında yer alan işlemcide 2.3 Hz hızında çalışan iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında çalışan altı çekirdek mevcut. Bu arada HMD Crest'te ise Unisoc T760 işlemcisi mevcut. Bu işlemci ise Temple Run gibi basit mobil oyunları sorunsuz çalıştırabiliyor. PUBG Mobile gibi yapımlar ise düşük ayarlarda oynanabiliyor.
HMD C2'nin Kamera Özellikleri Neler Olacak?
Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kameranın yanı sıra 2 megapiksel ve 0.3 megapiksel çözünürlüklerinde yardımcı lensler yer alacak. Ön yüzeyde ise 50 megapiksel çözünürlüğünde kamera bulunacak. Crest'te ise 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera, yardımcı lens ve 50 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.
HMD C2'nin Bataryası Kaç mAh Olacak?
HMD C2, 6.000 mAh batarya kapasitesine sahip olacak. Cihaz, yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacak. Telefon ayrıca 33W hızlı şarj teknolojisini destekliyor. HMD Crest'te 5.000 mAh batarya kapasitesi ve 33W hızlı şarj teknolojisi tercih edilmişti. Dolayısıyla yeni telefonun Crest'ten daha uzun pil ömrü sunacağını söylemek mümkün.
HMD C2 Ne Zaman Tanıtılacak?
HMD C2'nin 2026 yılının haziran veya temmuz ayında tanıtılması bekleniyor. Tanıtımla birlikte telefonun tüm özellikleri ve fiyatı belli olacak. OLED ekran ve yüksek çözünürlüklü ön kamera dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkan HMD Crest, 2024 yılının temmuz ayında tanıtılmıştı.
HMD C2 Türkiye'de Satılacak mı?
HMD C2'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de şu anda HMD akıllı telefonları satılmıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda C2'nin de Türkiye'de satışa sunulma ihtimali oldukça düşük olduğunu söylemek mümkün.
HMD C2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?
- 6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 149 euro (8 bin TL)
- 6 GB RAM ve 256 GB Depolama: 169 euro (9 bin TL)
HMD C2'nin 149 euro başlangıç fiyat etiketiyle satışa sunulacağı iddia edildi. Bu da güncel kur ile birlikte 8 bin TL'ye denk geliyor. Telefon Türkiye'de satışa sunulursa vergili fiyatı 16 bin TL civarında olabilir. Konuya dair herhangi bir açıklama yapılmadığını, bu nedenle telefonun farklı fiyat ile satışa sunulabileceğini belirtelim.
Bu Xiaomi Modellerine Artık Güncelleme Gelmeyecek!
Xiaomi’nin bugüne dek yazılım desteğini sonlandırdığı telefon ve tablet modelleri hangileri? İşte güncelleme desteğini kaybeden Xiaomi, Redmi ve POCO modelleri!
Editörün Yorumu
Ortaya çıkan özellikleri göz önünde bulundurduğumda HMD C2'nin ucuz Android telefonlar arasında oldukça iddialı bir model olacağını düşünüyorum. Cihazın yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını söyleyebilirim. Ayrıca AMOLED'in de önemli bir avantaj olduğunu belirteyim. Bunun nedeni ise bu ekranda renklerin çok canlı olması. Bu da film izlemeyi ve oyun oynamayı daha keyifli hâle getiriyor.