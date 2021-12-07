Temple Run APK sonsuz koşu türünde Android oyunu. Şeytani maymunlar ve diğer engelleri atlatarak tapınaktan kaçmaya çalışıyorsunuz.

Can Çevrim - 17 SAAT ÖNCE GÜNCELLENDİ

Temple Run, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir sonsuz koşu oyunlarının atası diyebileceğimiz macera oyunu. Oyunda eski bir kalıntı bulan ve şeytani maymun benzeri yaratıklardan kaçan bir kaşifi kontrol ediyorsunuz. Sonsuz koşu türünün en iyilerinden Temple Run APK olarak veya Google Play’den ücretsiz olarak Android telefonunuza indirip oynayabilirsiniz.

Temple Run İndir APK

Temple Run 1 APK Android oyununda kaşif Guy Dangerous, kaçış ustası Scarlett Fox, şehir polisi Barry Bones, Uzak Doğu’nun en hızlı koşucusu Karma Lee, gelmiş geçmiş en büyük ikinci kaşif (Indiana Jones efsanesinden sonra) Montana Smith, İspanyol fatih Francisco Montoya, futbol yıldızı Zack Wonder ve daha birçok karakteri kontrol ediyorsunuz. Seçtiğiniz karakterle Aztek tapınağından eski ve değerli altın idolünü aramak için maceraya atılıyorsunuz. Tapınakta şeytani maymun ailesi gibi tehlikeler bulunuyor. Sonsuz koşu oyunu olduğundan tapınağın bir sonu yok, büyük bir engele çarpana, suya düşene veya kötü maymunlara yakalanana dek oynuyorsunuz.

Karakteriniz koşarken para toplamak ve/veya engellerden kaçmak için ekranın sol veya sağına dokunuyorsunuz. Coin’ler güçlendirmeleri ve/veya başka karakterleri satın almak ve yükseltmek için kullanıyorsunuz.

Temple Run Oyna

Temple Run’da yüksek puan kazanmanın en kolay yolu rahat oynamak. Telefonunuzu düzgün tutmazsanız, Temple Run’ın zorlu platformlarında ilerlemeniz oldukça zor. Mümkün olduğunca uzun süre koşup rekor kırmak istiyorsanız, telefonunuzu doğru pozisyonda tutmalısınız. Oyunun kontrolleri oldukça basit; karakterinizi yönlendirmek için (sağa, sola, atlatma, kayma) ekranın belli noktalarına dokunmanız, parmağınızı kaydırmanız yeterli oluyor ancak sürekliliği sağlamak o kadar basit değil.

Oynadığınız karakterlere güvenin veya diriliş veya hızlanma gibi tek kullanımlık güçlendirmeleri kullanın. Güçlendirmeler lider tablosu zirvesine yükselmenizde yardımcı olabilir ancak başlangıçta en iyi yükseltme coin mıknatısı güçlendiricisi. Bunu aldığınızda koşuda daha fazla coin toplamanız daha kolay olur. İlerledikçe yükseltmelerin (coin mıknatıs, çift puan, 50 coin, görünmezlik, 250 metre hızlanma gibi) kilidini açarsınız.

Temple Run’da altından kaymanız istenen engellerin çoğu atlanabilir, kaymadana daha çok atlamaya hazırlıklı olun. Son derece uzun mesafelere ulaşana kadar Temple Run’ın engelleri zorlaştırmayacağını unutmayın.

Temple Run PC İndir

BlueStacks Android emülatörü, Imangi Studios tarafından geliştirilen sonsuz koşu oyunu Temple Run PC’de oynamak için en iyi platformdur. Tüm zamanların en büyük Android oyunlarından birini bilgisayarınızda ücretsiz oynayabilirsiniz. Bağımlılık yaratan mobil oyun rekorlar kırmakla kalmadı, aynı türde benzer oyunların türemesini sağladı. Cesur kaşifinizin engellerden kaçarak, üzerlerinden atlayarak, altlarından kayarak antik tapınaktan kaçmasına yardım edin. Hızlı olun, şeytani maymunlar sizi yakalayabilir. Dünya çapında 50 milyondan fazla oyuncu arasına katılmak için, BlueStacks’i indirin, Temple Run bilgisayarda oynama keyfini sürün.