Temple Run APK
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 675,792
- DOSYA BOYUTU 47.00 MB
- Üretici Imangi Studios
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Temple Run APK sonsuz koşu türünde Android oyunu. Şeytani maymunlar ve diğer engelleri atlatarak tapınaktan kaçmaya çalışıyorsunuz.
Temple Run, Android telefonlarda ücretsiz oynanabilir sonsuz koşu oyunlarının atası diyebileceğimiz macera oyunu. Oyunda eski bir kalıntı bulan ve şeytani maymun benzeri yaratıklardan kaçan bir kaşifi kontrol ediyorsunuz. Sonsuz koşu türünün en iyilerinden Temple Run APK olarak veya Google Play’den ücretsiz olarak Android telefonunuza indirip oynayabilirsiniz.
Temple Run İndir APK
Temple Run 1 APK Android oyununda kaşif Guy Dangerous, kaçış ustası Scarlett Fox, şehir polisi Barry Bones, Uzak Doğu’nun en hızlı koşucusu Karma Lee, gelmiş geçmiş en büyük ikinci kaşif (Indiana Jones efsanesinden sonra) Montana Smith, İspanyol fatih Francisco Montoya, futbol yıldızı Zack Wonder ve daha birçok karakteri kontrol ediyorsunuz. Seçtiğiniz karakterle Aztek tapınağından eski ve değerli altın idolünü aramak için maceraya atılıyorsunuz. Tapınakta şeytani maymun ailesi gibi tehlikeler bulunuyor. Sonsuz koşu oyunu olduğundan tapınağın bir sonu yok, büyük bir engele çarpana, suya düşene veya kötü maymunlara yakalanana dek oynuyorsunuz.
Karakteriniz koşarken para toplamak ve/veya engellerden kaçmak için ekranın sol veya sağına dokunuyorsunuz. Coin’ler güçlendirmeleri ve/veya başka karakterleri satın almak ve yükseltmek için kullanıyorsunuz.
Temple Run Oyna
Temple Run’da yüksek puan kazanmanın en kolay yolu rahat oynamak. Telefonunuzu düzgün tutmazsanız, Temple Run’ın zorlu platformlarında ilerlemeniz oldukça zor. Mümkün olduğunca uzun süre koşup rekor kırmak istiyorsanız, telefonunuzu doğru pozisyonda tutmalısınız. Oyunun kontrolleri oldukça basit; karakterinizi yönlendirmek için (sağa, sola, atlatma, kayma) ekranın belli noktalarına dokunmanız, parmağınızı kaydırmanız yeterli oluyor ancak sürekliliği sağlamak o kadar basit değil.
Oynadığınız karakterlere güvenin veya diriliş veya hızlanma gibi tek kullanımlık güçlendirmeleri kullanın. Güçlendirmeler lider tablosu zirvesine yükselmenizde yardımcı olabilir ancak başlangıçta en iyi yükseltme coin mıknatısı güçlendiricisi. Bunu aldığınızda koşuda daha fazla coin toplamanız daha kolay olur. İlerledikçe yükseltmelerin (coin mıknatıs, çift puan, 50 coin, görünmezlik, 250 metre hızlanma gibi) kilidini açarsınız.
Temple Run’da altından kaymanız istenen engellerin çoğu atlanabilir, kaymadana daha çok atlamaya hazırlıklı olun. Son derece uzun mesafelere ulaşana kadar Temple Run’ın engelleri zorlaştırmayacağını unutmayın.
Temple Run PC İndir
BlueStacks Android emülatörü, Imangi Studios tarafından geliştirilen sonsuz koşu oyunu Temple Run PC’de oynamak için en iyi platformdur. Tüm zamanların en büyük Android oyunlarından birini bilgisayarınızda ücretsiz oynayabilirsiniz. Bağımlılık yaratan mobil oyun rekorlar kırmakla kalmadı, aynı türde benzer oyunların türemesini sağladı. Cesur kaşifinizin engellerden kaçarak, üzerlerinden atlayarak, altlarından kayarak antik tapınaktan kaçmasına yardım edin. Hızlı olun, şeytani maymunlar sizi yakalayabilir. Dünya çapında 50 milyondan fazla oyuncu arasına katılmak için, BlueStacks’i indirin, Temple Run bilgisayarda oynama keyfini sürün.
Temple Run
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 36,868
- DOSYA BOYUTU 19.50 MB
- Üretici Imangi Studios
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Tapınak içinde sürprizler ve hareket bir an bile durmuyor. Temple Run'da koşun, dubarlardan atlayın, paraları toplayın.
Temple Run adlı bu eğlenceli ve sürükleyici oyunda hayatınız pahasına koşacak ve yapabildiğiniz kadar yüksek skorlar yaparak arkadaşlarınızla kapışabileceksiniz.
Tapınak için heyecanlı bir koşu ve hazine sizi bekliyor. Senenin en beğenilen oyunlarından olan Temple Run'da karakterinizle duvarlardan atlayıp, paraları toplayacaksınız. Sonu gelmeyen oyunlardan hoşlanıyorsanız bu oyuna kapılacağınız kesin. Daha hızlı hareker etmenizi sağlayacak sürprizlerle bu oyunda bir an bile durmuyorsunuz.
Temple Run
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 19,705
- DOSYA BOYUTU 23.00 MB
- Üretici Imangi Studios
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Temple Run, dünyanın en popüler sonsuz koşu temalı mobil oyunlarından biri.
Temple Run, dünyanın en popüler sonsuz koşu temalı mobil oyunlarından biri.
Temple Run, tehlikeli maymunlardan kurtulamaya çalışan bir kahramanı canlandırdığımız ve türünün en güzel oyunlarından biri. Windows Phone 8 işletim sistemi için çıkan bu sürümde 3 boyutlu grafikler ve akıcı oyun motoru dikkat çekiyor. 7 farklı karakterle oynayabildiğimiz oyunda kazanılan altınlarla birlikte karakterin özellikleri de artıyor.