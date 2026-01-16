Android platform koşu oyunları arasında yer alan Subway Surfers City APK, yeni şehir temaları ve karakterleriyle eğlenceli bir oyun deneyimi sunuyor.

⚡ Önemli Bilgiler Oyun, klasik Subway Surfers oynanışını yeni bir şehir ve farklı bölgelerle genişleten, platform tabanlı bir koşu oyunudur. Oyun boyunca farklı engeller, rotalar ve görsel detaylar oyuncuları bekler.

Oyunu ücretsiz olarak oynayabilirsiniz. Ancak ilerlemeyi hızlandırmak veya kozmetik içeriklere erişmek isteyen kullanıcılar için uygulama içi satın alma seçenekleri sunulabilir.

Oyun, hızlı tempolu yapısına rağmen mobil cihazlar için optimize edilmiştir. Çoğu Android cihazda akıcı bir performans sunmayı hedefler ve kısa süreli oyun oturumları için uygundur.

Subway Surfers City APK, klasik Subway Surfers evrenini yeni bir şehirle genişleten SYBO Games'in yeni oyunudur. Jake, Tricky, Fresh ve önceki oyunun sevilen diğer karakterleriyle birlikte engelleri aşabilir, para toplayabilir ve en uzak mesafeye ulaşmaya çalışabilirsiniz.

Yeni şehir yapısı sayesinde oyun, farklı bölgeler ve detaylarla daha dinamik bir deneyim sunar.

Subway Surfers City’de kontroller oldukça basittir ve bu tür koşu oyunlarına alışık olan kullanıcılar için tanıdık bir yapı sunar. Ekranı kaydırarak karakteri sağa veya sola yönlendirebilir, zıplayabilir ya da engellerin altından kayabilirsiniz.

Subway Surfers City Oyunu Özellikleri

Android için platform tabanlı koşu oyunu

Yeni şehir ve farklı bölgelerden oluşan haritalar

Jake, Tricky, Fresh ve diğer oynanabilir karakterler

Para toplama ve ödül odaklı oynanış

Özel yetenekler ve güçlendirmeler

Kaykaylar, kostümler ve karakter özelleştirme seçenekleri

Hızlı, akıcı ve refleks odaklı oyun yapısı