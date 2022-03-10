Candy Crush Saga
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 41,597
- DOSYA BOYUTU 50.00 MB
- Üretici King.com
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Candy Crush Saga, Windows 10 tablet ve PC'nize ücretsiz indirip oynayabileceğiniz üçlü eşleştirme oyunu.
Candy Crush Saga, Windows 10 tablet ve bilgisayar kullanıcısı olarak ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en eğlenceli üçlü eşleştirme oyunu. Mobilde kısa sürede milyonlarca indirmeye ulaşan bu oyunu Windows PC’nizde de oynayabilirsiniz. Rengarenk şekerlerin yer aldığı oyun içerisinde oyuncuların amaçları aynı türdeki şekerleri yan yana ya da alt üste getirerek yok edebilmek olacak. En az 3 şekeri yan yana ya da alt alta getirerek yok edecek olan oyuncular, 3'ten fazla aynı nesneyi bir araya da getirirlerse kombo yapabilecekler. Oldukça eğlenceli bir içeriğe sahip oaln oyun, mobil platformda da milyonlarca oyuncuya hitap ediyor.
Eşleştirme oyunu denilince akla gelen ilk isimlerden Candy Crush Saga uzun süre önce çıkmasına rağmen hala popülerliğini yitirmedi ve hem ülkemizde hem de yurt dışında oynanmaya devam ediyor. Bu denli popüler bir oyunun Windows PC’de olmaması düşünülemezdi ve nihayet bilgisayarımıza da indirip oynayabiliyoruz. Oyunun Windows 10 sürümünün mobildekinden hiçbir farkı olmadığını, klasik bilgisayarların yanında tabletlerde de oynanabilir olduğunu, Windows 10’a terfi etmeyen kullanıcılara açık olmadığını önceden belirteyim.
Candy Crush Saga İndir
Üç eşleştirme oyunlarının atası diyebileceğimiz Candy Crush Saga’nın PC sürümünde de amacınız aynı renkte şekerleri toplamak. İlk etapta bunu başarmak son derece kolay; hatta oyunda nasıl ilerlemeniz gerektiğini gösteren bir alıştırma bölümünden geçiyorsunuz. Oyunda biraz ilerledikçe renkli şekerler fazlalaşıyor ve aynı renkte olanları birleştirmek için strateji uygulamanız gerekiyor. Zaman zaman performansınıza bağlı sunulan güçlendiriciler yardımınıza koşsa da bunlar belli bir kullanımdan sonra tükendiğinden yine şekerlerle düşünceli bir şekilde baş başa kalıyorsunuz. Bu noktada oyunun sosyal ağ desteğini kullanarak sizden daha ileride olan arkadaşlarınızdan yardım almanız mümkün.
Oynaması hem kolay hem de eğlenceli olduğundan milyonların sevgisini kazanmayı başaran Candy Crush Saga’nın Windows PC (bilgisayar) sürümünü internete bağlanmadan da oynabiliyorsunuz. Lakin arkadaşlarınızla yardımlaşabilmek, mobil cihazınızda oynadığınız oyuna bilgisayarınızda devam edebilmek için çevrimiçi olmanız şart.
Candy Crush Saga
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 1,227,041
- Üretici King.com
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Candy Crush Saga, tüm zamanların en popüler eşleştirme oyunlarından bir tanesi ve oyunseverlere muhteşem bir deneyim yaşatmayı amaçlıyor.
Candy Crush Saga, Android uygulama/oyun indirme mağazası Google Play Store'da sunulmasından kısa bir süre sonra yüksek başarı elde eden mobil oyunlardan. Hatta o kadar başarılı oldu ki aynı dinamikler baz alınarak birçok oyun tasarlandı. Fakat açıkça belirtmek gerekirse bu kategoride yayınlanan hiçbir oyun Candy Crush'ın başarısına yaklaşamadı. Tatlı 3'lü eşleştirme bulmaca oyunu Candy Crush ücretsiz indirilebiliyor; dolayısıyla Candy Crush APK indirme linki aramakla uğraşmadan doğrudan Google Play'den Android telefonunuza indirip oynamaya başlayabilirsiniz.
Candy Crush Saga İndir Android
Dünyanın her yerinden milyonlarca oyuncunun severek oynadığı eşleştirmeye dayalı bulmaca oyunu Candy Crush, son derece canlı ve ilgi çekici grafiklere sahip. Bu grafiklere muhteşem uyum sağlayan ses efektleri de oyundan alınan keyfi katlayan faktörlerden. Candy Crush'ta son derece basit bir amacımız var: aynı renkli şekerleri birleştirmek.
En az üç olmak üzere ne kadar fazla şeker birleştirsek o kadar fazla puan topluyoruz. Şekerlerin yerlerini değiştirebilmek için parmağımızı ekran üzerinde sürüklememiz yeterli oluyor.
Candy Crush'ta bölümler esnasında kullanabileceğimiz güçlendiriciler de mevcut. Bunlar özellikle zorlandığımız zamanda büyük işe yarıyor ve günü kurtarıyor! Candy Crush'ı öğrenmesi gerçekten çok kolay. Daha önce bu kategoride yer alan herhangi bir oyun oynamamış kişiler bile birkaç dakika içinde oyunun tüm dinamiklerine alışmış oluyor.
- İştahınızı kabartacak oyun: Candy Krallığında binlerce seviye ve bulmaca sizi bekliyor. Üstelik her iki haftada eklenen yeni seviyelerle şekerler hep sizinle!
- Ödül kazanmanın düzenilerce yolu var: Ücretsiz tatlı ödüller kazanmak için her gün oynayın ve Günlük Güçlendirici Çarkını çevirin; seviye geçmenize yardımcı olabilecek güçlendiriciler kazanmak için sınırlı süreli meydan okumalara katılın!
- Şeker Kaplı Zorlu Bölümler: Oynamanın tatlı yolları: Hedef Puan, Jöleyi Temizle, Malzemeleri Topla ve Sıralı Mod gibi oyun modları
- En tatlı üçlü eşleştirme oyunu Candy Crush Saga oynamaktan keyif aldıysanız şu bulmaca oyunlarını da oynamalısınız: Candy Crush Soda Saga, Candy Crush Jelly Saga ve Candy Crush Friends Saga.
Candy Crush Saga
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 307,141
- DOSYA BOYUTU 37.20 MB
- Üretici King.com
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Candy Crush Saga, popüler şeker bulmacası oyununun iPhone ve iPad versiyonu.
Candy Crush Saga ücretsiz olarak sunulan ve kısa sürede binlerce kişinin favori eğlencesi haline gelen bir eşleştirme oyunu. Her ne kadar basit ve sade bir oynanış yapısına sahip olsa da Candy Crush gerçekten en eğlenceli ve en kaliteli eşleştirme oyunlarından biri.
Mobil oyun dünyasını yakından takip edenler bilecektir, Candy Crush'tan sonra eşleştirme oyunları büyük patlama yaptı ve hemen hemen her üretici en az bir tane eşleştirme oyunu tasarlayıp uygulama markete sundu. Peki bu oyunun başarısının ardında yatan sır ne?
Bana kalırsa son derece basit bir oyun olması ve eğlenceli dinamiklere sahip olması. Ağır hikayeler mobil platformlarda keyif vermiyor. Mobil platformlarda daha çok basit ve hızlı oynanabilir oyunlar tutuyor. Candy Crush da bu durumun en güzel örneği.
Öncelikle oyunu oynamak çok kolay. Tek elimizle kontrol mekanizmasına hükmedebiliyoruz. Renkli şekerleri hareket ettirmek için sürükleme metodunu kullanıyoruz. En az üç tane aynı renkten şeker yan yana geldiği zaman yok oluyorlar ve yerlerine yenileri geliyor. Bu şekilde en yüksek puanı almaya çalışıyoruz. Elbette bu tarz bir oyundan beklendiği gibi sosyal medya desteği ve global olarak güncellenen skor tablosu da es geçilmemiş.
Eğlenceli vakit geçirmek için basit ve sade bir oyun arıyorsanız candy Crush'tan daha iyi bir alternatif olduğuna inanmıyoru.
Candy Crush Saga
- Lisans ÜCRETSİZ
- TOPLAM İNDİRME 19,466
- DOSYA BOYUTU 59.00 MB
- Üretici King.com
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Tüm zamanların en çok oynanan eşleştirme oyunlarından biri olan Candy Crush Saga artık Windows Phone'da.
Android ve iOS cihazlarında uzun zamandır mobil oyun dünyasının tozu attıran Candy Crush Saga, milyonlarca oyunsevere ulaşmasından sonra Windows Phone platformunda da kendini göstermeye başladı.
Bugün oyun oynayanların %53'lük bir oranı kadın nüfüsunu aitse bunun başlıca sebeplerinden bir tanesi bu oyunun ta kendisi. Renkli bir bulmaca oyunu olan Candy Crush Saga, bundan 4 sene önce meşhur olan Bejeweled serisinin devamı niteliğinde bir oyun yapısı sergiliyor. Şekerlemelerin her biri ayrı desen ve farklı renkte olmasıyla birlikte sizin amacınız aynı sıraya dizili olanları bulup yok etmek. Bunu başardığınızda, patlayarak yok olan boşluğa düklemesine yeni şekerlemeler iniyor.
Stratejik düşünceyi ve refleksleri uyaran bir bulmaca oyunu olmasına rağmen kolay anlaşılır bir oynanışa sahip olduğu için hızlıca benimsenen ve büyüyen bir oyun olan Candy Crush Saga, oyun içi zekanızı kullanarak sizi kombo oluşturmanıza sevk ediyor. Düşeceğini varsaydınığınız şekerlemelere göre dizlim yaparsanız daha fazla şekerlemeyi bir araya getirip bonus puanlar kazanabilirsiniz.
Oyun içindeki bölüm tasarımı değişiklikleri bu oyuna uzun soluklu olması için gereken birçok şeyi katıyor. Bağımlılık yapma ihtimali yüksek bir oyun olan Candy Crush Saga, eşleştirme oyunu sevenlerin bir numaralı tercihi olarak öne çıkıyor.
Bağımlılık yapıyor
Ücretsiz
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