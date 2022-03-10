Candy Crush Saga, Windows 10 tablet ve PC'nize ücretsiz indirip oynayabileceğiniz üçlü eşleştirme oyunu.

Erkan Calp - 33 DAKİKA ÖNCE GÜNCELLENDİ

Candy Crush Saga, Windows 10 tablet ve bilgisayar kullanıcısı olarak ücretsiz indirip oynayabileceğiniz en eğlenceli üçlü eşleştirme oyunu. Mobilde kısa sürede milyonlarca indirmeye ulaşan bu oyunu Windows PC’nizde de oynayabilirsiniz. Rengarenk şekerlerin yer aldığı oyun içerisinde oyuncuların amaçları aynı türdeki şekerleri yan yana ya da alt üste getirerek yok edebilmek olacak. En az 3 şekeri yan yana ya da alt alta getirerek yok edecek olan oyuncular, 3'ten fazla aynı nesneyi bir araya da getirirlerse kombo yapabilecekler. Oldukça eğlenceli bir içeriğe sahip oaln oyun, mobil platformda da milyonlarca oyuncuya hitap ediyor.

Eşleştirme oyunu denilince akla gelen ilk isimlerden Candy Crush Saga uzun süre önce çıkmasına rağmen hala popülerliğini yitirmedi ve hem ülkemizde hem de yurt dışında oynanmaya devam ediyor. Bu denli popüler bir oyunun Windows PC’de olmaması düşünülemezdi ve nihayet bilgisayarımıza da indirip oynayabiliyoruz. Oyunun Windows 10 sürümünün mobildekinden hiçbir farkı olmadığını, klasik bilgisayarların yanında tabletlerde de oynanabilir olduğunu, Windows 10’a terfi etmeyen kullanıcılara açık olmadığını önceden belirteyim.

Candy Crush Saga İndir

Üç eşleştirme oyunlarının atası diyebileceğimiz Candy Crush Saga’nın PC sürümünde de amacınız aynı renkte şekerleri toplamak. İlk etapta bunu başarmak son derece kolay; hatta oyunda nasıl ilerlemeniz gerektiğini gösteren bir alıştırma bölümünden geçiyorsunuz. Oyunda biraz ilerledikçe renkli şekerler fazlalaşıyor ve aynı renkte olanları birleştirmek için strateji uygulamanız gerekiyor. Zaman zaman performansınıza bağlı sunulan güçlendiriciler yardımınıza koşsa da bunlar belli bir kullanımdan sonra tükendiğinden yine şekerlerle düşünceli bir şekilde baş başa kalıyorsunuz. Bu noktada oyunun sosyal ağ desteğini kullanarak sizden daha ileride olan arkadaşlarınızdan yardım almanız mümkün.

Oynaması hem kolay hem de eğlenceli olduğundan milyonların sevgisini kazanmayı başaran Candy Crush Saga’nın Windows PC (bilgisayar) sürümünü internete bağlanmadan da oynabiliyorsunuz. Lakin arkadaşlarınızla yardımlaşabilmek, mobil cihazınızda oynadığınız oyuna bilgisayarınızda devam edebilmek için çevrimiçi olmanız şart.