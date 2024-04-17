HMD ve Heineken İş Birliği: Hiçbir Özelliği Olmayan Boring Phone Geliyor!

Nokia'nın en sevilen telefonlarının üretici olan HMD, Şubat ayında duyurdu iş birliği ile gündeme gelmişti. Mattel ile ortak bir projeye imza atacağını ve kapaklı Barbie temalı telefon modeli çıkaracaklarını duyurmuştu.

Şirket, şimdi de yeni bir marka ile anlaşma yaptı. Ünlü bira markası Heineken ile anlaşan HMD, yeni bir nostaljik kapaklı telefon üzerinde çalışıyor. Boring Phone adını alan telefon modelinin neredeyse hiçbir özelliği olmaması da oldukça şaşırtıcı.

Boring Phone Kapaklı Telefon Modeli Özellikleri

İçerisinde hiçbir uygulama olmayan, web tarayıcısı bulunmayan veya mail gönderme imkanı olmayan telefon, saydam görüntüsüyle dikkat çekiyor. Telefon ile sadece arama yapabilecek ve Nokia'nın meşhur yılan oyununu (Snake) içerisinde bulunduracak.

Sınırlı sayıda üretileceği belirtilen telefon 2.8 inç iç ekrana 1,77 inç dış ekrana sahip olacak. 0,3 MP kamerası ve 3,55 mm kulaklık girişi bulunacak. 4G'ye kadar arama veya mesaj gönderimi yapılabiliyor.

5.000 adet satılması planlanan Boring Phone, tasarım olarak Heineken markasından esinlense de HMD, meşhur yılan oyunu ile kendi dokunuşunu da yapmış. Hediye ile satışa sunulacak telefonun ilerleyen süreçte doğrudan da satışa çıkması planlanıyor. Henüz fiyatına dair net bir bilgi paylaşılmadığını da belirtmiş olalım.