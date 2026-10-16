TECNO'dan 6500 mAh Bataryalı Telefon! 120Hz Ekranı Var

TECNO, Spark 50s 5G'yi tanıttı. Böylece telefonun özellikleri ve fiyatı belli oldu. Çok şık bir tasarıma sahip olan cihazda MediaTek tarafından geliştirilen orta segment bir Dimensity işlemcisi bulunuyor. Telefon ayrıca yüksek batarya kapasitesi ve yüksek yenileme hızı dahil olmak üzere birçok özelliğiyle öne çıkıyor.

TECNO Spark 50s 5G'nin Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6.78 inç

Ekran Teknolojisi: LCD

Ekran Çözünürlüğü: 720 x 1576 piksel

Ekran Yenileme Hızı: 120Hz

Ekran Parlaklığı: 560 nit

İşlemci: Dimensity 6400

RAM: 6 GB / 8 GB

Depolama: 128 GB

Batarya: 6.500 mAh

Hızlı Şarj: 45W

Ana Kamera: 50 MP (f/1.85)

Ön Kamera: 8 MP

İşletim Sistemi: Android 16 tabanlı HiOS 16

TECNO Spark 50s 5G'nin İşlemcisi Nasıl?

Telefon gücünü Dimensity 6400 işlemcisinden alıyor. Bu işlemci çok kaliteli grafiklere ve yoğun efektlere sahip olan aksiyon RPG oyunu Genshin Impact'i 30 FPS civarında, MOBA oyunu Mobile Legends: Bang Bang, battle royale oyunu Free Fire, çevrim içi aksiyon oyunu Call of Duty Mobile ve battle royale türündeki PUBG Mobile'ı 60 FPS'te çalıştırıyor.

Orta segmentte konumlanan Dimensity 6400, MediaTek tarafından 6 nm üretim süreciyle geliştirildi. 6 nm işlemci, 12 nm işlemcilere kıyasla hem daha verimli çalışıyor hem de daha yüksek performans sunuyor. Bu işlemcinin TECNO POP X 5G, TECNO Spark 50 4G ve Infinix Hot 60i 5G'de de yer aldığını belirtelim. Bu arada işlemcide 2.5 GHz hızında iki çekirdek ve 2.0 GHz hızında altı çekirdek olmak üzere toplamda sekiz çekirdek mevcut.

TECNO Spark 50s 5G'nin Ekran Özellikleri Neler?

6,78 inç ekran büyüklüğüne sahip telefon, LCD ekran üzerinde 720 x 1576 piksel çözünürlük, 120Hz yenileme hızı ve 560 nit parlaklık sunuyor. Yenileme hızı, ekranın saniyede kaç kez yenilendiğini gösteriyor. Yani 120Hz yenileme hızına sahip bir telefon, görüntüyü saniyede 120 kez güncelliyor. 120Hz, akıcı ekran deneyimi için yeterli.

TECNO Spark 50s 5G'nin Kamera Özellikleri Neler?

Telefonun arka yüzeyinde 50 megapiksel çözünürlüğünde f/1.85 diyafram açıklığına sahip ana kamera bulunuyor. Ön yüzeyde ise 8 megapiksel çözünürlüğünde kamera yer alıyor. Bu arada TECNO Spark 50'de de 50 megapiksel çözünürlüğünde ana kamera ve 8 megapiksel çözünürlüğünde ön kamera mevcut.

TECNO Spark 50s 5G Türkiye'de Satılacak mı?

TECNO Spark 50s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağına dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Türkiye'de Spark Slim 5G ve Camon 40 dahil olmak üzere TECNO'nun pek çok telefonu satılıyor. Bu göz önünde bulundurulduğunda TECNO Spark 50s 5G'nin Türkiye'de satışa sunulma ihtimalinin olduğunu söylemek mümkün.

TECNO Spark 50s 5G'nin Fiyatı Ne Kadar?

6 GB RAM ve 128 GB Depolama: 210 dolar (10.400 TL)

8 GB RAM ve 128 GB Depolama: 242 dolar (11.985 TL)

Editörün Yorumu

TECNO Spark 50s 5G'nin tasarımını çok beğendim. Tercih edilen renk seçenekleri, telefonun çok şık bir görünüme sahip olmasını sağlamış. Telefon sadece tasarımıyla değil aynı zamanda birçok özelliğiyle de dikkatimi çekti. Telefonun yüksek batarya kapasitesi sayesinde uzun pil ömrü sunacağını düşünüyorum. Bu da özellikle seyahatlerde önemli bir avantaj sağlayacaktır. Bu arada yüksek yenileme hızı da önemli bir avantaj. Bu sayede cihazda akıcı ekran deneyimi elde edilecektir.