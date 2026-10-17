Motorola'nın Yeni Telefonu 6.790 mAh Bataryayla Geliyor

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Motorola'nın nisanda tanıttığı G47'nin daha büyük bataryalı sürümü Moto G47 Power ortaya çıktı. Şirket telefonu Avrupa Birliği'nin enerji etiketi veritabanı EPREL'e 6.790 mAh bataryayla kaydettirdi. Bu kapasite, standart G47'nin aynı veritabanındaki 5.100 mAh'lik değerinden yüzde 33 fazla.

Moto G47 Power'ın Bataryası Ne Kadar Dayanacak?

XT2625-15 model numaralı kayıt 15 Ekim 2026'da EPREL'de yer aldı. AB'nin standart kullanım testine göre telefon tek şarjla 78 saat 19 dakika dayanıyor. Motorola aynı ailedeki G37 Power ve G57 Power için 6.790 mAh'lik bataryayı 7.000 mAh diye tanıtıyor; G47 Power'ın da bu rakamla satışa çıkması bekleniyor.

Kayıtta telefonun 33W şarj cihazıyla kullanılacağı yazıyor, standart G47'nin kaydında bu değer 20W. Ancak benzer kayıtta 33W görünen Moto G37 Power, Motorola'nın sitesinde 30W şarjla satılıyor. G47 Power'ın kesin şarj hızı tanıtımda belli olacak.

6.790 mAh'lik batarya G47'ye göre büyük bir artış olsa da rakiplerin gerisinde kalıyor. Silikon karbon batarya kullanan Çinli markalar benzer fiyatlarda daha yüksek kapasiteler sunuyor; Realme P4 Power bu tür bir bataryayla 10.001 mAh'e ulaşmıştı.

Moto G47 Power'ın Diğer Özellikleri Neler?

G47 Power da standart model gibi IP64 sertifikalı; telefon toza karşı tam korumalı ve su sıçramalarına dayanıklı. Kayıtta AB kurallarının zorunlu tuttuğu 5 yıllık yazılım güncellemesi süresi ve 180 düşme testine dayanan B sınıfı dayanıklılık notu da bulunuyor. Batarya kullanıcı tarafından değiştirilemiyor.

Kayıtta ekran, işlemci ve kamera bilgisi yer almıyor. Standart Moto G47 modelinde 6,67 inç 120 Hz LCD ekran, Dimensity 6300 işlemci ve 108 MP ana kamera bulunuyor. G47 Power'ın bu donanımla gelip gelmeyeceği ise belli değil.

Moto G47 Power'ın Fiyatı Ne Kadar Olacak?

İtalyan mağazası Epto, telefonu eylülde 4 GB RAM ve 128 GB depolamayla sitesine ekledi. Mağaza stokta olmayan telefon için 354,90 euroluk fiyat etiketi gösteriyor. Bu da güncel kur ile birlikte 19 bin 739 TL'ye denk geliyor. Standart G47'nin Avrupa'daki çıkış fiyatı 319 euroydu.

Motorola, Razr Fold ve Edge 70 gibi modelleri Türkiye'de satışa sundu. G serisinin bu bataryalı üyesinin ülkemize gelip gelmeyeceği ise açıklanmadı.

Editörün Yorumu

G47 Power'ın asıl kozu batarya: Standart modele göre üçte birlik artış ve AB testindeki 78 saatlik sonuç, şarj derdi yaşamak istemeyenler için iddialı. Öte yandan 4 GB RAM 2026'da sınırda kalıyor. 354,90 euroluk mağaza fiyatı da standart G47'nin bugün Motorola İtalya'da 229,90 euroya satıldığı düşünülünce aradaki farkı haklı çıkarmakta zorlanıyor. Bence telefonu düşünenler, Motorola'nın açıklayacağı resmi fiyatı ve daha fazla RAM'li bir sürüm olup olmayacağını görmeden karar vermemeli.