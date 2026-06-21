A101'de Çok Ucuz Samsung Telefon Satılacak!

Zincir marketlerde belirli aralıklarla teknoloji dışı ürünlerin de satıldığını görüyoruz. A101 bu kapsamda önümüzdeki hafta uygun fiyatlı bir Samsung telefonu satışa sunacak. Peki bu model hangisi ve özellikleri neler? İşte merak edilen detaylar!

Galaxy A16 4G A101'de Kaç TL'den Satılacak?

A101'de Galaxy A16'nın 4 GB RAM ve 128 GB dahili depolamalı versiyonu 10.999 TL'den satılacak. 25 Haziran'da satışa çıkacak akıllı telefon için 2 yıl Samsung garantisi verileceğini de belirtelim. Maalesef şu an için ürünün stok sayısıyla ilgili bir detay yok. Bu nedenle cihazı satın almak istiyorsanız stokların az olma ihtimalini de düşünerek hızlı hareket etmeniz gerekebilir.

Galaxy A16 4G Özellikleri Neler?

Ekran Boyutu: 6,7 inç

Ekran Çözünürlüğü: 1080 x 2340 piksel

Ekran Teknolojisi: AMOLED

Ekran Yenileme Hızı: 90 Hz

İşlemci: MediaTek Helio G99 (6 nm)

RAM: 4 GB

Depolama: 128 GB

Ana Kamera: 50 MP + 5 MP (ultra geniş) + 2 MP (makro)

Ön Kamera: 13 MP

Batarya: 5000 mAh

Hızlı Şarj: 25 W kablolu

Galaxy A16 4G Ekran Özellikleri Neler?

Galaxy A16'da 6,7 inç boyutlarında, 1080 x 2340 piksel çözünürlüğü ve 90Hz tazeleme hızlarını destekleyen AMOLED bir ekran bulunuyor. Cihazın yüksek yenileme hızlarını desteklemesi oyunlarda, web sayfası kaydırmalarında ve menü geçişlerinde kullanıcılara akıcı bir ekran deneyimi sunacak. AMOLED ekranı ise renkleri LCD panellere kıyasla daha canlı gösterebiliyor. Aynı zamanda bu tür ekranlarda siyahların grileşmesi gibi sorunlar da yaşamıyorsunuz.

Galaxy A16 4G İşlemcisi Ne?

Galaxy A16 4G'de MediaTek'in Helio G99 işlemcisi mevcut. 6 nm fabrikasyon süreciyle üretilen yonga seti, 7 nm tabanlı diğer yongalara kıyasla daha verimli çalışıyor ve aynı zamanda daha yüksek performans sergiliyor. Halihazırda Redmi Note 14S ve Redmi Note 13 Pro gibi modellerde kullanılan bu donanım Call of Duty Mobile gibi oyunları 60 FPS'te çalışıyor. Bu da işlemcinin oyunlar için yeterli olduğu anlamına geliyor.

Galaxy A16 4G Kamera Özellikleri Neler?

Cihazın arka tarafında 50 megapiksel ana kamera, 5 megapiksel ultra geniş açı ve 2 megapiksel makro sensörden oluşan üçlü bir kamera kurulumu bulunuyor. Ön tarafta ise 13 megapiksel çözünürlüklü bir selfie sensörü yer alıyor. Ultra geniş açı sensörü sayesinde fotoğraf çekimlerinizde kadraja daha fazla detay sığdırabiliyorsunuz. Makro lensi ise uzaktaki nesnelerin detaylarını yakalamak için kullanabiliyorsunuz.

A101'den Galaxy A16 4G Satın Alınır mı?

Galaxy A16 4G’nin 4 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesine sahip versiyonu ülkemizde çeşitli e-ticaret sitelerinde 10.525 TL’den başlayan fiyatlarla satışta. A101’de ise bu modelin fiyatı 10.999 TL olarak belirlendi. Aradaki farkın oldukça az olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle söz konusu modeli satın almayı düşünüyorsanız yalnızca A101’e bağlı kalmanıza gerek yok. Benzer fiyatlarla farklı platformlarda da rahatlıkla bulabilirsiniz.

Editörün notu: Bu içerik herhangi bir reklam içermemektedir. İlgi çekici ürün/hizmet hakkında bilgilendirme amacıyla hazırlanmıştır.