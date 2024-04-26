HMD Pulse Serisi Tanıtıldı: Nokia'ya Veda Mı Ediyoruz?

Bir dönemin efsane markası Nokia'yı akıllı telefon dünyasına kazandırarak tekrar kullanıcılar ile buluşturan HMD artık kendi markasıyla sektörde boy göstermek istiyor. Bu kapsamda uygun fiyatlı üç modelden oluşan HMD Pulse serisi tanıtıldı.

Teknik özelliklere geçiş yapmadan önce "Ne kadar uygun fiyatlı?" sorusunu cevaplayarak başlayalım. HMD Pulse modeli 140 euro fiyat etiketine sahipken, Pulse+ modeli 160 euro, Pulse Pro ise 180 euro fiyat etiketine sahip.

HMD Pulse Özellikleri ve Fiyatı

Tüm modeller gücünü iki adet Cortex A75 ve iki adet Cortex A55 çekirdeğinin yanı sıra ARM Mali-G57 MP1 grafik birimine ev sahipliği yapan, 12 nm'lik Unisoc T606 SoC işlemciden alıyor. 3 nm'lerin konuşulduğu günümüzde 12 nm oldukça eski, fakat bu telefonların odağının uygun fiyat olduğunu unutmamak gerekiyor.

HMD bu işlemciyi 2023 Nokia G22 modelinde kullanmıştı. İşlemci ile benzer şekilde ekran konusunda da birebir aynı olan HMD Vibe serisinde, 90 Hz yenileme hızına ve 1612×720 piksel çözünürlüğe sahip olan 6.65 inçlik bir LCD ekran yer alıyor.

128 GB depolama alanı ve 5.000 mAh batarya diğer ortak noktalar. Peki bu modeller arasında fark yok mu? Temel modelde 4 GB RAM, 13 Megapiksel arka ve 8 Megapiksel ön kameranın yanı sıra 10W şarj desteği bulunuyor.

Plus modelinde 50 Megapiksel ana kamera bulunurken Pro modelinde 6 GB RAM, 50 Megapiksel ana ve ön kameraya ek olarak 20 W şarj desteği bulunuyor. Tüm modellerde bulunan ikinci lens ise 2 Megapiksel çözünürlüğündeki derinlik sensörü.

HMD, ABD pazarına özel olarak Snapdragon 680 işlemciden güç alan HMD Vibe modelini de geliştirdi. Pulse serisi ile kıyasladığımızda çok daha iyi seviyede olan bu model önümüzdeki ay satışa sunulacak.

HMD'nin Nokia markasından uzaklaşmak istemesi biraz tuhaf. Telefon pazarından silinen pek çok şirket, markalarının lisansını üçüncü bir tarafa vererek "zombi marka" trendini doğurdu.

Tabii HMD'nin Nokia'yı tamamen rafa kaldırmadığını, çoklu marka stratejisi uyguladığını belirtmeliyiz. Nokia telefonlar piyasada kalacak ancak HMD markalı telefonları da göreceğiz