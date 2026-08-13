Efsane Devam Oyunu Yolda! Warner Bros. Games Duyurdu

2023 yılında çıkan Hogwarts Legacy, kısa sürede büyük bir beğeni toplamıştı. Harry Potter kitaplarının öncesindeki bir zamanda geçiyor olup, büyücülük dünyasının kaderini ellerinde tutan bir karakterin rolüne büründüğümüz oyun için bir devam oyununun yolda olduğu uzun zamandır biliniyordu. Ne var ki elle tutulur bilgilere sahip değildik. Aslında halen değiliz, ama beklediğimiz haberin sonunda geldiğini söyleyebiliriz. Devam oyunu için resmen geliştirilme aşamasına geçilmiş.

Aralık ayında ortaya çıkan iş ilanlarının detaylarındaki 'devamlı oyuncu verisi', 'eşleşme', 'lobiler' ve 'sunucu altyapısı' gibi ibareler ile rekabete dayalı modlara sahip olacağı yönünde izlenim oluşmuştu. Ayrıca bazı analistler MMORPG türüne gireceğini ifade eder iken, kimi analistler ise beraberinde yan senaryolu bir çevrim içi deneyim ile tek oyunculu bir oyunun karşımıza çıkacağını düşünüyordu.

Warner Bros. Games Hogwarts Legacy 2 Hakkında Ne Diyor?

Yakın bir zaman önce hissedarlara gönderilen bir e-posta ile markanın geleceğine dair yeni bir ışık daha tutuldu. Büyüme için oyunların önemine dikkat çeken Warner Bros. Games, yeni Hogwarts Legacy oyunu dahil geliştirilme aşamasındaki oyun porföylerinin genişlemesi ile oyun segmentinin gelecekte segment kârlılığına daha anlamlı bir katkı sağlayacağını öngörüyorlarmış. Diğer bir deyişle, Hogwarts Legacy 2 için geliştirilme aşamasın resmen geçildiğini öğrenmiş olduk.

Aralık ayındaki ilanlarda ayrıca Wizarding World (Büyücülük Dünyası) bilgisi şartının aranıyor oluşu. Bu, Harry Potter evrenine bir bağlantının sağlanacağı yönünde bir gelişme diyebiliriz. Bildiğiniz gibi Hogwarts Legacy, Wizarding World markasının bir parçasıydı ve Harry Potter romanlarının yüz yıl öncesinde geçiyordu. Devam oyunu ise marka ile romanlar arasında bir köprü görevi görecek olabilir. Elbette bunun için resmi açıklamaları beklemek gerekecek. Öncesinde sızıntılar yaşanmazsa tabii ki.

Editörün Yorumu

Şirket tarafından yapılan açıklama ile Hogwarts Legacy 2 oyununun geliştirme sürecinin artık resmiyet kazandığını söyleyebilirim. İş ilanlarındaki çevrim içi altyapı detayları da göz önünde bulundurulduğunda, devam oyununun ilk oyundan daha kapsamlı ve çevrim içi özelliklere sahip olması oldukça muhtemel görünüyor diye düşünüyorum. Harry Potter evreni ile bizleri daha heyecan verici bir oyunun beklediğini söyleyebilirim.