PS Plus'a 7 Oyun Geliyor! Kingdom Come: Deliverance II ve Dahası

PlayStation Plus'a eklenecek yeni oyunlar belli oldu. Helldivers 2 şu andan itibaren PS Plus abonelerinin erişimine açılmış durumda. Önümüzdeki hafta ise kütüphaneye çok sayıda oyun daha eklenecek. Özellikle rol yapma oyunu, aksiyon ve kıyamet sonrası türlerini sevenleri harika yapımlar bekliyor.

PlayStation Plus'a Hangi Oyunlar Eklenecek?

PlayStation Plus abonelerine sunulacak yeni oyunlar arasında Kingdom Come: Deliverance II, Dying Light 2, Two Point Museum, Metro Exodus, Umamusume Pretty Derby, Hell is Us ve Vampire Survivors yer alıyor. Bu oyunlar, 18 Ağustos 2026 tarihinde oyuncuların erişimine açılacak.

Kingdom Come: Deliverance II Nasıl Bir Oyun?

Orta Çağ oyunları arasında yer alan Kingdom Come: Deliverance 2'de demircinin oğlu Henry'yi kontrol ediyoruz. İlk oyundaki olayların devamını ele alan bu yapımda kendimizi savaş ve entrikaların içinde buluyoruz. Amacımız, yaşanan olayların peşinden giderken karşımıza çıkan düşmanları alt etmek ve Henry'yi daha güçlü bir savaşçıya dönüştürmek.

Vampire Survivors Nasıl Bir Oyun?

Vampir oyunları arasında yer alan Vampire Survivors, son derece basit bir oynanışa sahip. Çok sayıda düşman üzerinize doğru geliyor. Siz de onları geri püskürtmeye çalışıyorsunuz. Bunu şafağa kadar başarmanız şart. Karakterinizi hareket ettirirken saldırılar büyük ölçüde otomatik gerçekleştiriliyor. O yüzden doğru silah seçmek kritik öneme sahip.

Hell is Us Nasıl Bir Oyun?

Hell is Us, aksiyon oyunları arasında yer alıyor. Bir felaket yüzünden etraf doğaüstü yaratıklardan geçilmez hâle geliyor. Oyunu üçüncü şahıs bakış açısıyla oynuyorsunuz. Açık dünya oynanışa sahip yapımda amacınız bu doğaüstü yaratıkların arkasındaki gizemi çözmek. Yakın dövüş için kılıç, mızrak ve balta gibi silahlar kullanabiliyorsunuz.

Umamusume Pretty Derby Nasıl Bir Oyun?

Yarış oyunları arasında yer alan Umamusume: Pretty Derby'de yarışçı olarak yetiştirilen kadın karakterleri eğitiyorsunuz. Seçtiğiniz yarışçıyı düzenli şekilde çalıştırmanız, yeteneklerini geliştirmeniz ve onu yarışlarda başarılı olacak seviyeye ulaştırmanız gerekiyor. Her karakterin farklı özellikleri ve hedefleri olduğu için antrenmanları ona göre planlamanız da önemli.

Two Point Museum Nasıl Bir Oyun?

Two Point Museum, kendi müzenizi tasarladığınız ve yönettiğiniz bir simülasyon oyunu. Sergileri yerleştirmekle kalmıyor, eserleri de siz topluyorsunuz. Uzmanlarınızı keşfe göndererek dinozor fosilleri ve dahasını bulmalarını sağlıyorsunuz. Daha sonra bu eserleri müzede sergileyerek ziyaretçilerin dikkatini çekmeye çalışıyorsunuz.

Metro Exodus Nasıl Bir Oyun?

Metro Exodus, nükleer savaştan sonra insanlığın büyük bir kısmının yok olduğu bir gelecekte geçiyor. Hikâye odaklı bir hayatta kalma oyunu. Artyom adlı karakteri yönetiyorsunuz. Metrodan ayrılıp doğuya doğru ilerliyor, kıyamet sonrasında Rusya'da yeni bir yaşanabilir yer bulmaya çalışıyorsunuz.

Dying Light 2 Nasıl Bir Oyun?

Dying Light 2, zombi salgını sonrasında geçiyor. Oyun size keşfedilebilecek bir açık dünya sunuyor. Aiden Caldwell isimli bir karakteri yönetiyorsunuz. Büyük ölçüde yok olmuş insanlığın son yerleşim alanlarından birinde hayatta kalma mücadelesi veriyorsunuz. Aiden, geçmiş anılarını unutmuş hâlde. Gerçeği bulmak için çıktığı yolculukta önemli kararlar vermek zorunda kalıyor. Siz de ona bu kararları vermesinde yardımcı oluyorsunuz.

Editörün Yorumu

PlayStation Plus'a eklenecek yeni oyunlar arasında epey ilgi görecek yapımlar olduğunu düşünüyorum. Özellikle Kingdom Come: Deliverance 2, RPG sevenlerin kesinlikle kaçırmak istemeyeceği türden bir yapım. Benzer şekilde Dying Light 2 ve Metro Exodus isimli oyunlar da kesinlikle sunduğu atmosferi ile daha önce bu serinin oyunlarını oynamayanların da dikkatini çekecektir.