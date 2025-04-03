108 MP Kamera, 120 Hz Ekran ve Dahası! Honor 400 Lite Tanıtıldı

Honor, son birkaç haftadır hakkında birçok iddia çıkan 400 Lite modelini nihayet tanıttı. Peki orta segmentte konumlanan bu cihaz, kullanıcılara neler sunuyor? İşte Honor 400 Lite teknik özellikleri...

Honor 400 Lite Teknik Özellikleri

Honor 400 Lite, 6.7 inç boyutunda AMOLED ekranla geliyor. 120 Hz yenileme hızı ve 1.5K çözünürlük sunan bu panel, 3500 nit tepe parlaklığa sahip. Cihazın işlemcisi ise MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7025 Ultra.

8 GB / 12 GB RAM ve 256 GB depolama alanına sahip telefonun ön tarafında 16 MP özçekim kamerası yer alıyor. Arka tarafındaysa 108 MP ana kamera, 5 MP ultra geniş açı kamera ve derinlik sensörü bulunuyor.

Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 üzerinde çalışan cihaz, 5.230 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor. Bu batarya, 35W kablolu hızlı şarjdan besleniyor. Son olarak modelde yapay zeka destekli çeviri ve silme gibi özellikler bulunduğunu da belirtelim.

Honor 400 Lite teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Özellik Detaylar Ekran 6.7 inç, AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 1.5K çözünürlük, %100 DCI-P3, 3.500 nit tepe parlaklık İşlemci MediaTek Dimensity 7025 Ultra RAM 8 GB / 12 GB Depolama 256 GB Batarya 5.230 mAh Şarj 35W kablolu hızlı şarj İşletim Sistemi Android 15 tabanlı MagicOS 9.0 Arka Kameralar - 108 MP ana kamera - 5 MP ultra geniş açı - Derinlik sensörü Ön Kamera 16 MP Yapay Zeka Özellikleri Var (AI Erase, AI Camera Butonu, AI Translate) IP Sertifikası IP65 (suya ve toza dayanıklılık) Parmak İzi Okuyucu Var Kalınlık & Ağırlık 7.29mm, 171 gram Renk Seçenekleri Mars Green, Velvet Black, Velvet Gray

Honor 400 Lite fiyatı ise henüz belirsizliğini koruyor. Fiyat/performans dedirtecek bir fiyatla satışa sunulması bekleniyor.