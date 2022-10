Horizon Zero Dawn Remastered Geliyor

Video Games Chronicle ve MP1ST'ye göre oldukça popüler ve sevilen PlayStation 4 oyunu Horizon Zero Dawn'ın PlayStation 5 için grafiklerinin yenilendiği Remastered versiyonu üzerinde çalışılıyor.

Kaynaklar geçtiğimiz hafta sonu, oyunun yenilenmiş sürümünün yeni karakter modelleri, animasyonlar ve ışıklandırma dâhil olmak üzere yeni erişilebilirlik seçenekleri ve geliştirilmiş görseller sunacağını bildirdi. Bu yenilikler, oyunu yakın zamanda yayınlanan devam oyunu olan Horizon Forbidden West ile uyumlu hâle getirecek.

Çok Oyunculu Bir Horizon Oyunu da Yolda Olabilir

Aynı kaynaklara göre ayrı bir Horizon çok oyunculu oyunu da geliştiriliyor. Sony, bu bahsi geçen her iki projeyi de henüz resmî olarak açıklamadı.

2017 yılında PlayStation 4 için piyasaya sürülen Horizon Zero Dawn, konsolun en çok satan oyunlarından biri konumunda. Oyun ilerleyen süreçte, 2020 yılında eklenen ultra geniş monitör desteği ve limitsiz kare hızı ile PC kullanıcılarına da sunulmuştu.

Bu, Sony'nin son oyunlarından birini ilk kez yenilemesi değil. Bu yılın başlarında şirket, 2013 yılının sevilen PlayStation 3 oyununu PlayStation 5 ve PC için yeniledi ve The Last of Us Part I'i piyasaya sürdü.

Peki siz Sony'nin bu kararı hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.