Efsane Pes Etmiyor: HTC U24 Pro Tanıtıldı!

Bir dönemlerin en büyük akıllı telefon üreticisi olan fakat günümüzde birçok kişinin adını bile bilmediği bir markaya dönüşen HTC adeta pes etmiyor. Tayvanlı üretici yeni akıllı telefonu HTC U24 Pro ile karşımıza çıktı.

HTC U24 Pro Özellikleri

HTC U24 Pro'nun 6.8 inç büyüklüğündeki çift kavisli OLED ekranı Full HD+ çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızı sunuyor. Corning Gorilla Glass ile korunan bu ekranın üst kısmında çift renkli LED bildirim ışığı bulunurken, ön kamera 50 Megapiksel çözünürlüğünde.

Arka tarafa geçtiğimizde ise 50 Megapiksel OIS destekli ana kamerayı, 8 Megapiksel ultra geniş lensi ve 2x optik yakınlaştırma sunan 50 Megapiksel telefoto portre lensi görüyoruz. Yapay zeka ile optimize edilmiş grup fotoğrafları, jest GIF'leri ve düşük ışıkta portre geliştirme diğer kamera özellikleri arasında yer alıyor.

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 3 işlemciden güç alan HTC U24 Pro'da 12 GB LPDDR5 RAM yer alıyor. 256 GB veya 512 GB olmak üzere iki farklı UFS 3.1 depolama seçeneği sunan telefon, 60W hızlı şarj desteğine sahip. 4600 mAh kapasiteli batarya 15W kablosuz ve 5W ters şarj desteğine de sahip.

3,5 mm kulaklık girişi, USB-C bağlantı noktası, çift SIM, 5G, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 ve NFC telefonun diğer özellikleri arasında yer alıyor. Ekrandan parmak izi okuyucuya sahip olan U24 Pro'nun kalınlığı 8,98 mm seviyesindeyken, ağırlığı 198,7 gram.

HTC U24 Pro Fiyatı Ne Kadar?

Şu anda sadece Tayvan'da satışa sunulan HTC U24 Pro'nun 12 GB + 256 GB'lık başlangıç modeli 585 dolar fiyat etiketine sahip. 512 GB depolama alanı ile satın almak istediğinizde ise 650 dolar ödemeniz gerekiyor.