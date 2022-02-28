Huawei Akıllı Saatleri Yüzde 15 Ek Sepet İndirimiyle Satışta!

Pil ömrü, gelişmiş sağlık ve spor izleme özelliği ile Huawei akıllı saat serisi, hayatınızı olumlu yönde etkileyen cihazlardan oluşuyor. İster klasik ve zarif tasarımı ister spor tasarımı tercih edin, size uygun bir model mutlaka Huawei akıllı saatleri arasında vardır. Huawei, teknoloji ile insanların yaşamlarını sürekli iyileştirmeyi ve zenginleştirmeyi hedefliyor. Kendinize uygun bir modeli WATCH GT Serisi’nde bulabilirsiniz. Paylaşılan detaylara göre şimdi WATCH GT Serisi yüzde 15 indirimle satışta. İşte detaylar!

Huawei Akıllı Saatleri Yüzde 15 İndirimle Satışta

Huawei WATCH GT 2 Pro, kişisel dokunuşa sahip minimalist ve konforlu bir akıllı saat yaratmayı amaçlayan, genç şehir profesyonellerinin doğasından ilham alan, takım elbiseyle de t-shirt ile de eşleşebilecek bir akıllı saat olarak dizayn edilmiş. Safir kristalden saat kadranı yalnızca en üst düzey saatlerde kullanılıyor ve dış mekan sporları sırasında bile çizilme olasılığı daha az olan daha sert, daha dayanıklı ve dokulu bir dış yüzeye sahip.

Daha iyi uyumak, daha iyi yaşamak, yeni zorluklar denerken aynı zamanda şık ve zarif görünmek isteyenler için tasarlanan WATCH GT 2 Pro, spor deneyimini yükseltiyor ve 100’e kadar spor modunu destekliyor. Orijinal 15 profesyonel egzersiz moduna iki yeni ekleme olarak kayak ve golf var. Bu 17 profesyonel mod arasında 10 tür açık hava sporu (kayak, golf, koşu, yürüyüş, dağcılık, yürüyüş, patika koşusu, bisiklet, denizde yüzme, triatlon) ve 7 tür kapalı alan sporu (yürüyüş, koşu, bisiklet, havuzda yüzme, serbest çalışma, eliptik makine, kürek makinesi).

Huawei WATCH GT 2 Pro ile birlikte FreeBuds 4i satın alan kullanıcılar, anında yüzde 10 ek sepet indirimi ile 4,098 TL yerine 3,328 TL'ye bu ürün paketine sahip olabiliyorlar. Huawei Band 6, Huawei’in yüzde 64 ekran - gövde oranına sahip 1,47 inç AMOLED FullView Ekran içeren ilk akıllı bilekliği. Band 6, Huawei giyilebilir cihazlarının en önemli özelliklerinden olan 2 haftaya varan pil süresini de bünyesinde barındırıyor.

Akıllı bileklik kullanıcıları için üstün konfor ve doğru sağlık izleme çok önemli. Yalnızca 18g ağırlığındaki akıllı bileklik tüm gün sağlık takibi deneyimi sunuyor. Band 6, tüm gün SpO2 izleme haricinde kullanıcılara kalp atış hızı, uyku, stres ve adet döngüsü izleme gibi eksiksiz sağlık izleme özellikleri de sunuyor. Huawei Band 6, kullanıcıların bilimsel olarak egzersiz yapmasına yardımcı olmak için profesyonel veri izleme ve analiz için 96 egzersiz modunu destekliyor.

Band 6 ve FreeBuds 4i birlikte alındığında ise sepette yüzde 15 indirim uygulanıyor. Her iki ürün birden 1.848 TL yerine 1.486 TL'ye satın alabiliyor ve yanında Band 6 kayış da hediye ediliyor. WATCH GT 3'ün yenilikçi tasarımı, doğanın güzelliğine ve en son teknolojilerin entegrasyonuna odaklanarak doğadan ilham alıyor. Minimalist kulplar, büyük lensler ve hafif tasarım, WATCH GT 3 42 mm 35 g ağırlığında ve toplam 10,2 mm kalınlığa sahip. WATCH GT 3 42mm, tipik kullanımda pili 7 güne kadar dayanıyor.

Daha uzun pil ömrü, kullanıcıların tüm gün boyunca saatlerini takabilmelerini ve uyku sırasında bile sürekli kullanabilmelerini sağlıyor. Yepyeni bir akıllı etkileşimli deneyim sunan WATCH GT 3, yüksek hassasiyetli parmak hareketi tanıma sunan dokunsal geri bildirimli döner bir taca sahip. Başlatıcının yeni satranç tahtası tasarımı, daha rahat bir şekilde çalışarak serbestçe hareket ettirilebilir ve yakınlaştırılabilir. Sürekli Açık Kadranlar (AOD'ler) günlük kullanım sırasında uyanık kalabilir ve özel saat yüzleri egzersiz verilerine ve uygulamalara yalnızca bileği kaldırarak kolayca erişilmesini sağlar.

Huawei WATCH GT 3'te ilk kez HarmonyOS 2.1 bulunuyor. Diğer HarmonyOS ürünleriyle birleşik bir tasarım düzenini koruyan saatler, kullanıcıların akıllı telefonların etkileşimli özelliklerini deneyimlemelerine olanak tanıyor. WATCH GT 3 Elegant 42mm Altın rengi ile birlikte FreeBuds 4i satın alan kullanıcılar, anında yüzde 10 ek sepet indirimi ile 5.447 TL yerine 4.228 TL'ye bu ürün paketini alabiliyorlar. Ayrıca açık mavi renkli yedek saat kayışı da ücretsiz olarak Huawei tarafından hediye ediliyor.

Son olarak 1-13 Mart arasında Huawei Online Mağazası'nı ziyaret eden kullanıcılar, Kadınlar Günü’ne özel indirim ve paketleri keşfedebilirler. 3000 TL ve üzeri alışverişlerde, 200 TL'lik indirim kuponu kazanma fırsatı kazanabilirler. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar sekmesinden bizlerle paylaşmayı unutmayın.