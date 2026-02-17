Huawei'in Uzun Pil Ömürlü Akıllı Bilekliği Yolda! Renkleri Sızdırıldı

Huawei'in kendi uygulamasında kısa bir süre önce henüz piyasaya sürülmemiş bir akıllı bileklik ortaya çıktı. Band 11 Pro olarak adlandırılan bu cihaz, şirketin yıllar sonra "Pro" model bir bileklik üzerinde çalıştığını ve bunun yakın zamanda piyasaya sürüleceğini ortaya çıkardı. Yakınlarda özellikleri sızdırılan söz konusu cihazın şimdi de renk seçenekleri açıklığa kavuştu.

Huawei Band 11 Pro Hangi Renk Seçenekleri ile Gelecek?

Yeni ortaya çıkan bilgilere göre Huawei Band 11 Pro, siyah, mavi ve yeşil olmak üzere üç farklı renk ile sunulacak. Silikon ve örgü kordon arasında seçim yapmayı mümkün kılacak şirket, bu cihazda alüminyum alaşımın yanı sıra titanyum alüminyum alaşım olmak üzere iki kasa seçeneği sunacak.

Huawei Band 11 Pro'nun Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Boyutu: 1,62 inç

1,62 inç Ekran Paneli: AMOLED

AMOLED Maksimum Parlaklık: 2000 nit

2000 nit Çözünürlük: 286 x 482 piksel

286 x 482 piksel Pil Ömrü: Standart kullanımda 10 gün, güç tasarrufu modunda 14 güne kadar

Standart kullanımda 10 gün, güç tasarrufu modunda 14 güne kadar Sağlık İzleme: Kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen (SpO2) ölçümü

Kalp atış hızı takibi, kandaki oksijen (SpO2) ölçümü Dayanıklılık: 50 metreye kadar su direnci, IP67 sertifikası

50 metreye kadar su direnci, IP67 sertifikası Ağırlık: 14 gram (kayışsız)

14 gram (kayışsız) Konumlandırma: Dahili GPS desteği

Dahili GPS desteği Batarya Kapasitesi: 300 mAh

300 mAh Bağlantı Özellikleri: Bluetooth

Bluetooth Ek Özellikler: Mesajlara hızlı yanıt verme, antrenman analizleri ve acil durum navigasyon desteği

Kordon hariç yalnızca 14 gram ağırlığında olacağı belirtilen Huawei Band 11 Pro, 1,62 inç ekran büyüklüğüne sahip olacak. AMOLED ekran üzerinde 286 x 482 piksel çözünürlük ve 2000 nit maksimum parlaklık sunacak. Yüksek parlaklık seviyesi sayesinde cihazı gün ışığı altında kullanmakta zorluk çekmeyeceksiniz.

GPS desteği ile birlikte gelen cihaz, antrenman yaparken tempo, hız ve mesafe ölçümlerini detaylı bir şekilde sunacak. Ayrıca navigasyon sayesinde yön bulmak oldukça kolay hâle gelecek. Acil durumlarda da kritik önem taşıyacak olan bu özellik, yürüme, koşma ve bisiklet sürme gibi çeşitli aktiviteler hakkında kapsamlı şekilde bilgi almanıza olanak tanıyacak.

Akıllı bilekliği kullanarak uyumlu telefonlardan gelen kısa mesajlara hızlı yanıt verebileceksiniz. Telefonunuz eğer yakınlarınızda ise Bluetooth sayesinde aramaları doğrudan akıllı bileklik üzerinden yanıtlayabileceksiniz. Bu sayede gelen aramalar için telefonunuzu cebinizden çıkarmakla uğraşmanıza gerek kalmayacak.

Kalp atış hızı ve kandaki oksijen seviyesi gibi standart sağlık takibi özelliklerine sahip olacağı ileri sürülen akıllı bileklik, 50 metreye kadar su dayanıklılığı ile gelecek. IP67 sertifikasının bulunacağı belirtilen cihaz, 300 mAh batarya kapasitesi sunacak. Standart kullanımda yaklaşık 10 gün boyunca kullanılabilecek ancak güç tasarrufu modu etkinleştirildiğinde bu süre 14 güne kadar uzayacak.

Huawei Band 11 Pro Ne Zaman Tanıtılacak?

Huawei Band 11 Pro'nun resmî tanıtım tarihini henüz paylaşmadı ancak akıllı bilekliğin uygulamada görülmeye başlanması, tanıtımın çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor. Söylentiler, tanıtımın Mart 2026'nın başlarında gerçekleşeceğini gösteriyor. Bu arada Band serisinin Türkiye'de oldukça popüler olduğunu, bu nedenle Türkiye'ye gelme olasılığının çok yüksek olduğunu belirtelim.