Şarjı 1 Ay Bitmeyecek Akıllı Saat Geliyor! Tasarımı Sızdırıldı

Amazfit, yeni bir akıllı saat üzerinde çalışıyor. Geçtiğimiz ayın sonunda özellikleri sızdırılan cihazın şimdi de tasarımı ortaya çıktı. Bir perakendecinin yanlışlıkla ürün sayfasını erişime açması sayesinde akıllı saatin hangi özelliklerle birlikte geleceği de "söylenti" olmanın çok ötesine geçti.

Amazfit T-Rex Ultra 2'nin Tasarımı Nasıl Olacak?

Amazfit T-Rex Ultra 2, özellikle dayanıklılığı ile ön plana çıkmasını sağlayacak bir tasarıma sahip olacak. Titanyum kasa ile beraber gelecek olan cihaz, safir cam sayesinde kırılma ve çizilme gibi durumlara karşı dirençli bir yapıda olacak. Ayrıca 51 mm genişliğe sahip olacak. T-Rex 3 Pro'nun (44 mm) versiyonun boyutları ise 44,8 x 44,8 x 13,2 mm şeklindeydi.

Amazfit T-Rex Ultra 2'nin Özellikleri Nasıl Olacak?

Ekran Büyüklüğü: 1,5 inç

1,5 inç Ekran Paneli: AMOLED

AMOLED Maksimum Parlaklık: 3000 nit

3000 nit Konumlandırma: 6 farklı uydu sistemi desteği

6 farklı uydu sistemi desteği Harita Özellikleri: Önceden yüklenmiş haritalar ve saat üzerinden rota planlama

Önceden yüklenmiş haritalar ve saat üzerinden rota planlama Navigasyon: Sapma durumunda otomatik yeniden rota belirleme

Sapma durumunda otomatik yeniden rota belirleme Fener: Mevcut

Mevcut Pil Ömrü: Standart kullanımda 30 güne kadar, GPS etkinken 7 güne kadar

Standart kullanımda 30 güne kadar, GPS etkinken 7 güne kadar Suya Dayanıklılık: 10 ATM (100 metre)

1,5 inç ekran büyüklüğüne sahip olan Amazfit T-Rex Ultra 2, AMOLED ekran üzerinde 3000 nit maksimum parlaklık sunacak. Aslında bazı kaynaklara göre MicroLED ekrana sahip olacaktı. Ürün sayfasındaki bilgilere göre AMOLED ekran üzerinde karar kılınmış gibi görünüyor. Altı farklı uydu sistemle birlikte gelecek olan cihaz, önceden yüklenmiş haritalar içerecek.

Kullanıcılar doğrudan saat üzerinden rota planlaması yapabilecek. Sapma hâlinde otomatik olarak yeniden rota belirlemek mümkün olacak. Akıllı saate entegre bir şekilde gelen fenerle hem çevrenizi aydınlatabilecek hem çift renk saeysinde karanlıkta kolay bir şekilde fark edilebileceksiniz. Cihaz, standart kullanımda 30 güne kadar pil ömrü sunacak. GPS etkinleştirildiğinde ise bu süre 7 güne düşecek. Ayrıca cihazın 10 ATM (100 metre derinliğe eş değer) su direncine sahip olduğunu da belirtelim.

Amazfit T-Rex Ultra 2'nin Fiyatı Ne Kadar Olacak?

Amazfit T-Rex Ultra 2, 512,90 euro fiyat etiketi ile görüntülendi. Bu güncel kurla 26 bin 590 TL'ye denk geliyor. Akıllı saatin üst modeli T-Rex 3 Pro (48 mm) şu an Türkiye'de 30 bin 900 TL ile 32 bin 690 TL arasında bir fiyat etiketiyle sunuluyor. Mevcut vergileri göz önünde bulunduracak olursak bu model de resmî distribütörler üzerinden benzer bir fiyat etiketiyle Türkiye'ye gelebilir.

Amazfit T-Rex Ultra 2 Ne Zaman Tanıtılacak?

Amazfit T-Rex Ultra 2'nin 2-5 Mart tarihlerinde düzenlenecek olan MWC 2026'da tanıtılması bekleniyor. Bu etkinlikte ayrıca daha pek çok markanın yeni ürünleri sergilenecek. Büyük bir merakla beklenen akıllı telefonlar, saatler ve çok daha fazlasını göreceğiz.