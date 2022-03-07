Huawei’nin Çerçevesiz Telefonundan İlk Görüntüler Geldi

Bir döneme damga vuran Huawei model akıllı telefonlar, dönemin en başarılı telefonları arasında gösteriliyordu. Ancak 2021 yılı verilerinde Huawei’nin sektörde epey bir pay kaybettiği görüldü. 2019 yılında ABD tarafından kara listeye alınan şirket, bunun ardından yeni girişimlerde bulunarak gelirini artırmaya çalışıyor. Bu süreçte ABD’ye bağlılığını minimuma indirmek için HarmonyOS işletim sistemini piyasaya süren Huawei, son dönemde kısıtlamalar nedeni ile yaşanan işlemci sıkıntısını da çözmeye çözmek için çaba harcıyor.

2020 yılında ise Huawei çatısı altında ürünlerini satan Honor da şirketten ayrıldı. Sektördeki Pazar payı giderek düşen Huawei, yerini diğer şirketlere kaptırdı. Kayıplarını gidermeye çalışan şirket, yeni bir girişim olarak çerçevesiz telefon patenti ile geri döndü.

Huawei, Çerçevesiz Akıllı Telefon Üzerinde Mi Çalışıyor?

Gelişen teknolojiyle beraber, birçok kullanıcı gelecekte çerçevesiz telefonların hayalini kuruyor. Öte yandan, giderek incelen ekran kenarlarının 2022 yılı içerisinde tamamen ortadan kalkması bekleniyor.

Bu konuda hazırlıklarını sürdüren Huawei, geçtiğimiz günlerde yüzde 100 ekran gövde oranına sahip çerçevesiz bir modelin patentini aldı. Patent görsellerine bakıldığında, cihazda bir ön kamera bulunmadığı anlaşılıyor. Burada ise ekran altı bir kamera veya pop-up şeklinde bir tasarımın olacağı tahmin ediliyor.