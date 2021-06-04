Huawei Türkiye, Çevreci Enerji Çözümlerini Duyurdu

Huawei Türkiye, Dijital Enerji Zirvesi'nde çevreci enerji çözümlerini duyurdu. Dijital enerji sektörünün son dönemlerde yaşadığı güçlükleri ve gelecekteki yeni fırsatları değerlendirmek amacıyla sektörün lider kurumlarının temsilci ve uzmanlarını 3 Haziran'da çevrim içi olarak bir araya getiren Huawei, etkinliğin odağına geleceğin enerji trendleri ve sektörün dijital dönüşümünü aldı.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Jing Li, küresel enerji tüketimi ile ilgili verileri paylaştığı açılış konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

"Küresel enerji tüketiminin yıllık bazda %1,7 oranında arttığını görüyoruz. Rapora göre 18’inci yüzyıldan bu yana insanların tükettiği enerji, %85’i fosil yakıtlar olmak üzere 22 kat artmış durumda. Küresel ısınmanın olumsuz getirileri, daha sürdürülebilir ve yeşil enerji kullanımının artması gerektiğine işaret ediyor. Bugün, karbon yoğunluğu insanlığın karşılaştığı en önemli sorunlardan biri. Küresel arenada Çin, Avrupa Birliği, Japonya, Güney Kore ve ABD gibi gelişmiş ekonomiler artık karbon nötr hedeflere yöneliyor."

Türkiye'deki yeşil enerji fırsatlarına da değinen Jing Li, karbon yoğunluğu güdümündeki düşük karbonlu enerjinin elektrifikasyon ve dijital dönüşümde yeni fırsatlar yarattığını belirtti. Li'ye göre 83 milyon nüfuslu Türkiye'de 25 milyon hane, 70 binden fazla sanayi sitesi ve 500'den fazla veri merkezi bulunuyor. Nisan 2021'den itibaren mobil şebekeye yaklaşık 101,4 MW değerinde yeni güneş enerjisi üretimi entegre edildi ve Türkiye'de kümülatif güneş enerjisi gücü 7.065,4 MW seviyesine yükseldi.

2030 yılına kadar toplam 38 GW değerinde güneş enerjisi elde edileceğinin ön görüldüğünü belirten Li, Türkiye'de dijital enerji sektörünün gelişmesi için çok büyük fırsatlar olduğunu söyledi.

Huawei Türkiye Genel Müdürü Li, şirketin dijital enerji sektöründeki deneyimine ilişkin yaptığı açıklamada şu sözleri kullandı:

"Huawei'in dijital enerji çalışmaları yeşil enerji üretimi ve enerji tasarrufunu da kapsayan beş ana başlıkta toplanıyor: Akıllı PV (Akıllı Güneş Pili), Baz İstasyonu Enerji Tesisleri, Veri Merkezi Enerjisi, Araca Entegre Enerji ve Modüler Güç Kaynakları. Huawei, Akıllı PV (Güneş Pili), Baz İstasyonu Enerji Tesisleri, Veri Merkezi Enerjisi alanlarında küresel pazarda lider konumda yer alıyor. Şirket, cihaz bazındaki uygulamaları ile milyonlara ulaşırken, 170'ten fazla ülke ve bölgeyi kapsayarak, dünya nüfusunun üçte birine hizmet sağlıyor."

Çevreci Enerji Çözümleri İçin Yapılan Yatırımlar Artıyor

Jing Li ayrıca şirketin artan enerji sektörü yatırımlarına da değindi. Li , konu ile ilgili açıklamasında "Huawei'in yenilikçi dijital güç çözümleri sadece ticari başarıya odaklanmıyor. Bu çalışmaların aynı zamanda sürdürülebilir ve çevreci kalkınma için de değer yaratacağına inanıyoruz. Huawei Dijital Enerji çözümleri bugüne kadar 325 milyar kilovat/saatten fazla yeşil enerji üretimine imza atarken, 10 milyar kilovat/saatlik güç tüketimini de azaltmayı başardı" dedi ve açıklamasına şu şekilde devam etti: